Telewizja naziemna jest jednym z podstawowych sposobów odbierania sygnału telewizyjnego. Nie licząc kosztów dekodera, anteny i abonamentu radiowo-telewizyjnego, nie ponosimy już żadnych innych kosztów, zyskując dostęp do podstawowego pakietu kanałów. Nie we wszystkich miejscach telewizja naziemna działa jednak dobrze. Co zrobić, gdy jakość obrazu jest niesatysfakcjonująca? Sprawdzamy.

W Polsce obowiązuje obecnie standard DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial), który zastąpił starszy standard DVB-T. Zapewnia on lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz większą liczbę kanałów dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu dostępnej przepustowości. Standard jest używany do nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego za pośrednictwem nadajników naziemnych. Dzięki kompresji H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) możliwe jest przesyłanie większej ilości danych na tym samym paśmie częstotliwości, co przekłada się na wyższą jakość obrazu, w tym możliwość odbioru programów w jakości HD, a nawet 4K.

Telewizja naziemna działa w ten sposób, że sygnał telewizyjny jest nadawany z centralnych nadajników, rozmieszczonych w różnych częściach kraju, i odbierany przez anteny telewizyjne umieszczone na budynkach lub wewnątrz mieszkań. Sygnał ten jest następnie dekodowany przez telewizory lub zewnętrzne dekodery, które przekształcają go na obraz i dźwięk wyświetlany na ekranie telewizora. Poniżej wyjaśniamy, co zrobić, aby poprawić jakość odbioru telewizji naziemnej, jeśli pojawiają się zakłócenia.

Wybór odpowiedniej anteny

Wybór anteny ma kluczowe znaczenie dla jakości odbioru. Na rynku dostępne są różne typy anten:

– przeznaczone do użytku wewnątrz budynków, odpowiednie do miejsc o silnym sygnale, zewnętrzne – montowane na zewnątrz budynków, zapewniają lepszy odbiór w miejscach o słabszym sygnale,

– skoncentrowane na odbiorze sygnału z jednego kierunku, co minimalizuje zakłócenia, dookólne – odbierają sygnał z wielu kierunków, co jest korzystne w obszarach o rozproszonym sygnale.

Jak wybrać odpowiednią antenę?

Przy wyborze anteny warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Lokalizacja odgrywa istotną rolę – w miastach zwykle wystarczy antena pokojowa, natomiast na obszarach wiejskich lepsze będą anteny zewnętrzne. Odległość od nadajnika również ma znaczenie, im dalej od nadajnika, tym silniejsza antena jest potrzebna. Warto także uwzględnić przeszkody takie jak budynki, drzewa i inne obiekty, które mogą zakłócać sygnał, co należy uwzględnić przy wyborze anteny.

Optymalne umiejscowienie anteny

Aby zapewnić najlepszy odbiór, antena powinna być umieszczona:

– im wyżej, tym mniej przeszkód na drodze sygnału, z dala od źródeł zakłóceń – unikaj umieszczania anteny w pobliżu urządzeń elektrycznych, które mogą generować zakłócenia,

– unikaj umieszczania anteny w pobliżu urządzeń elektrycznych, które mogą generować zakłócenia, w kierunku nadajnika – antena kierunkowa powinna być skierowana w stronę najbliższego nadajnika telewizyjnego.

Instalacja anteny zewnętrznej

Przy instalacji anteny zewnętrznej należy pamiętać o kilku sprawach. Antena powinna być solidnie zamocowana, aby wytrzymała wiatr i trudne warunki atmosferyczne. Użycie odpowiednich kabli, najlepiej koncentrycznych o niskiej tłumienności, jest kluczowe, aby zminimalizować straty sygnału.

Kabel koncentryczny o niskiej tłumienności to specjalny rodzaj przewodu, który jest zaprojektowany tak, aby przenosić sygnał telewizyjny z minimalnymi stratami. Dzięki swojej budowie, z centralnym przewodnikiem otoczonym izolacją i metalowym ekranem, kabel ten skutecznie chroni sygnał przed zakłóceniami i utratą jakości podczas przesyłu. Dodatkowo wszystkie połączenia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wodą i wilgocią, aby zapewnić trwałość i niezawodność instalacji.

Jak znaleźć optymalny sygnał?

Aby uzyskać najlepszy sygnał, warto obracać antenę, stopniowo sprawdzając jakość sygnału, co pomoże znaleźć najlepsze ustawienie. Korzystanie z miernika sygnału, specjalistycznego urządzenia, pozwala dokładnie określić jakość sygnału dochodzącego do nas z różnych kierunków. Dodatkowo warto testować wysokości umieszczenia anteny, aby znaleźć optymalną pozycję. Po ustawieniu anteny należy przeprowadzić pełne skanowanie kanałów na telewizorze lub dekoderze, aby upewnić się, że wszystkie dostępne programy zostały znalezione. Warto to robić regularnie, zwłaszcza po zmianach w ustawieniu anteny.

Zakłócenia elektromagnetyczne

Urządzenia elektroniczne w domu mogą generować zakłócenia, które wpływają na jakość odbioru telewizji naziemnej. Aby je zminimalizować:

umieszczaj antenę z dala od urządzeń elektrycznych – unikaj lokalizacji anteny w pobliżu komputerów, routerów Wi-Fi, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń,

– unikaj lokalizacji anteny w pobliżu komputerów, routerów Wi-Fi, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń, korzystaj z filtrów przeciwzakłóceniowych – specjalne filtry mogą pomóc w eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych.

Przeszkody fizyczne, takie jak ściany, budynki i drzewa, mogą również wpływać na jakość sygnału. W miarę możliwości umieszczaj antenę w miejscu z jak najmniejszą liczbą przeszkód pomiędzy nią a nadajnikiem.

Kontrola stanu anteny i kabli

Regularnie sprawdzaj stan anteny i kabli, zwracając uwagę na kilka aspektów. Korozja, zwłaszcza w przypadku anten zewnętrznych, może osłabiać połączenia i wpływać na jakość sygnału. Ważne jest także sprawdzanie, czy kable nie są uszkodzone lub przerwane, co także wpływa na odbiór. Upewnij się również, że antena jest dobrze zamocowana i nie zmieniła swojego położenia. Technologia telewizyjna ciągle się rozwija, dlatego warto śledzić nowinki i regularnie aktualizować sprzęt, aby korzystać z najnowszych standardów i zapewnić sobie najlepszą jakość odbioru.