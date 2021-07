Jak Orange chroni swoich klientów?

Jak działa CyberTarcza w Orange?

Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie wymaga ono instalacji na smartfonie, czy komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. Całość działa niejako w chmurze, monitorując strony internetowe, które chcemy odwiedzić. W zależności od wersji usługi, CyberTarcza może zostać uruchomiona na konkretnych numerach telefonu, z których korzystamy my i nasi bliscy, albo dla konkretnego modemu w przypadku internetu stacjonarnego. Usługa jest dostępna zarówno dla użytkowników domowych jak i firm, a jej koszt to 7,98 PLN miesięcznie za 3 numery smartfonów lub 9,99 miesięcznie w przypadku internetu stacjonarnego.

Uruchamiając CyberTarczę dostajemy dostęp do dedykowanego panelu, w którym możemy zarządzać bezpieczeństwem naszych urządzeń. System nie tylko wykrywa i zabezpiecza nas przed otwarciem szkodliwych stron internetowych, ale daje znacznie szersze możliwości ochrony przed treściami uznawanymi za szkodliwe. W ramach usługi można zablokować dostęp do reklam, pornografii, treści obraźliwych, stron mogących zawirusować komputer albo np. związanych z narkotykami i alkoholem. CyberTarcza to także mechanizm kontroli rodzicielskiej, który pozwala na wyłączenie dostępu do sieci w konkretnych godzinach. Rozwiązanie zastosowane na poziomie sieci jest nie do złamania, nie obciąża naszych urządzeń, jest zawsze aktualne, a do tego daje nam dostęp do różnych raportów związanych z użytkowaniem internetu przez zabezpieczone numery.

Jak Orange edukuje na temat bezpieczeństwa?