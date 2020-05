Jak napisano pierwszy program, czyli „Kura czy jajko” świata IT

Źródło: Wikipedia

Ich osiągnięcia zostały wykorzystane w rozwoju techniki, co stopniowo doprowadziło do powstania komputerów, jakie znamy obecnie. Wraz z rozwojem społeczeństwa oraz szeroko pojętej technologii zwiększała się również ilość danych, które należało przetworzyć. Był to proces czasochłonny, więc stale poszukiwano sposobów na jego usprawnienie. Problemy zaczęły nasilać się wraz z wybuchem I oraz II Wojny Światowej, a co za tym idzie z rozwojem broni palnej, artylerii oraz szeroko pojętych pojazdów mechanicznych (samochody, czołgi, samoloty) i statków, ponieważ dokładne obliczenie trajektorii lotu pocisków nie było prostym zadaniem, a wyliczenia różniły się w zależności od modelu broni.

Sztuka wojenna to również jedna z dziedzin, gdzie każda informacja jest na wagę złota i może przesądzić o losach bitwy, a nawet wojny. W związku tym na przestrzeni wieków narodziło się wiele sposobów na szyfrowanie danych tak, by nie można ich było odczytać, gdy wpadną w niepowołane ręce, czyli w szeregi wroga. W okresie II Wojny Światowej niemieccy żołnierze przekazywali informacje za pomocą dalekopisów, z których każda była zaszyfrowana za pomocą maszyny szyfrującej. A konkretnie za pomocą Maszyny Lorenza, której budowa nieco przypominała sławną Enigmę, lecz różniła się zasadą działania.

Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków. W tym przypadku potrzebą było odczytanie niemieckich komunikatów wojskowych, co przyczyniło się do powstania pierwszego programowalnego komputera zasilanego prądem elektrycznym. 14 kwietnia 1943 roku w brytyjskim ośrodku kryptograficznym Bletchley Park (80km na północ od Londynu) powstała maszyna o nazwie Colossus, której przeznaczeniem było łamanie szyfrów Maszyny Lorenza, co stanowiło istotną zaletę dla wojsk Aliantów.

Za drugi komputer we współczesnym rozumowaniu, uważa się Atanasoff-Berry Computer (ABC), który do działania wykorzystywał 300 lamp elektronowych. Trzecie miejsce na podium zajmuje EINAC (ang. Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i Komputer) opracowany w 1945 roku przez naukowców z University of Pennsylvania’s Moore School of Electical Engineering. Było to ogromne urządzenie. EINAC składał się z 42 szaf zajmujących powierzchnię 167 m2, z których każda mierzyła ponad 2,4 metra wysokości. Całość ważyła około 27 ton i pożerała 150 kW mocy, co doprowadziło do powstania pogłosek, jakoby każdy rozruch maszyny prowadził do przygaśnięcia świateł w Filadelfii. Ta monstrualna maszyna oferowała moc na poziomie 0,1 MHz, a do jej obsługi wymagany był sztab wykwalifikowanych osób.

Na obecne komputery składa się wiele komponentów, w tym CPU, czyli procesor. Współczesne układy wykorzystują miliardy tranzystorów (Intel Core i7-6700K ma ich 1,75 mld), które mogą przyjmować jeden z dwóch stanów reprezentujących wartości 0 oraz 1.

Jednak, o ile współczesne komputery wykonują kolejne instrukcje i obliczenia bez ingerencji użytkownika, o tyle pierwsze komputery wymagały w pełni manualnego wprowadzania kolejnych poleceń i informacji. W przypadku komputera EINAC służyło do tego około 1,500 przekaźników oraz 6,000 ręcznych przełączników pełniących rolę tranzystorów. Każdy przekaźnik może przyjąć jeden z dwóch stanów:

przez przekaźnik nie przepływa prąd przez przekaźnik przepływa prąc

Można przyrównać to do kranu z wodą. Zależnie od ustawienia kurka woda może się lać lub nie. Analogiczna sytuacja zachodzi w przełącznikach światła w domu. Włączając światła po prostu doprowadzamy do stykania się obwodu, co pozwala na przepływ prądu. Wyłączając światło, przepływ jest zatrzymywany. Każdy z tych stanów ma przypisaną wartość 0 lub 1. Początkowo wartości te wprowadzano poprzez przepinanie kabelków oraz przełączanie przełączników, co było procesem bardzo pracochłonnym.

Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie instrukcji było możliwe dzięki zapisaniu instrukcji na fizycznym nośniku, do czego posłużyły taśmy perforowane (ang. Punch Cards). Były to prostokątne taśmy z kolumnami cyfr. Każda pozycja odpowiadała pojedynczemu bitowi informacji i przenosiła wartości 0 lub 1 (w zależności od tego, czy w danej pozycji była dziurka, czy też nie). Można powiedzieć, że to bardzo daleki przodek znanych obecnie dysków HDD, SSD oraz pamięci Flash.