Jabra wprowadza do sprzedaży nowe urządzenia do wideokonferencji

W najbliższych miesiącach do sprzedaży trafią dwa nowe urządzenia do wideokonferencji od Jabra. To Jabra PanaCast 50 oraz Jabra PanaCast 20. Pierwszy z nich to zespół składający się z trzech kamer 13 Mpix oferujących 180-stopniowe pole widzenia i panoramiczny obraz w rozdzielczości 4K. Dzięki technologii łączenia obrazu w czasie rzeczywistym pozwala na objęcie kadrem wszystkich uczestników rozmowy: od rozmów indywidualnych po spotkania zespołowe. Do tego 8 mikrofonów, dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe głośniki. Jabra PanaCast 20 to kompaktowe, przenośne urządzenie do wideokonferencji pozwalające na uzyskanie obrazu wideo o rozdzielczości 4K, także z HDR oraz oferujące personalizowany inteligentny zoom. Ten odpowiednio kadruje głównego użytkownika, niezależnie od otoczenia. Urządzenie ma też automatyczną korekcję oświetlenia.

Jabra PanaCast 50. Najważniejsze funkcje:

Wysoka jakość dźwięku światowego lidera w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań audio

Szerokie, 180-stopniowe pole widzenia, obejmujące wszystkich uczestników spotkania z zachowaniem bezpiecznej odległości2

Funkcja Virtual Director inteligentnie dostosowująca wideo w czasie rzeczywistym, by wzmocnić poczucie udziału w spotkaniu2

Funkcje Safety Capacity i Room Usage Insights generujące anonimowe dane o zajętości wszystkich pomieszczeń konferencyjnych

Połączony z siecią system umożliwiający łatwe zarządzanie zdalne i dostarczanie danych

Transmisja strumieniowa zawartości tablicy w czasie rzeczywistym ułatwiająca zdalną współpracę

zaawansowana architektura systemu oraz dwa wbudowane procesory sztucznej inteligencji do przetwarzania brzegowego, umożliwiające korzystanie z zaawansowanych funkcji

Szybka konfiguracja plug and play oraz maksymalna łatwość obsługi

Łatwy montaż przy użyciu uchwytu ściennego, podstawki na stół i uchwytu ekranowego (VESA) Współpraca z Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Zoom oraz Zoom Rooms i optymalizacja pod kątem wszystkich najpopularniejszych platform UC

Jabra PanaCast 50 do sprzedaży trafi 15 czerwca 2021 r. w kolorze czarnym i szarym. Urządzenia będzie kosztować 5836,35 zł (w tym VAT). Szczegółowe informacje na temat Jabra PanaCast 50 dostępne są na stronach producenta.

Jabra PanaCast 20. Najważniejsze funkcje:

Personalizowany inteligentny zoom

Inteligentna optymalizacja oświetlenia

Funkcja obraz w obrazie — użytkownicy mogą zdefiniować drugi strumień wideo i łatwo go umieścić na głównym obrazie

Wideo 4K Ultra HD, HDR Sztuczna inteligencja z przetwarzaniem brzegowym umożliwia działanie zaawansowanych funkcji oraz zwiększanie bezpieczeństwa elastycznej pracy z dowolnego miejsca

Łączność plug and play umożliwiająca błyskawiczne rozpoczęcie współpracy

Współpraca z Microsoft Teams i Zoom oraz optymalizacja pod kątem wszystkich najpopularniejszych platform UC

Jabra PanaCast 20 w sklepach pojawi 1 sierpnia 2021 r. w kolorze czarnym, a rekomendowana cena to 267 € (ok. 1223 zł). Szczegółowe informacje na temat Jabra PanaCast 20 dostępne są na stronach producenta.