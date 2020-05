ITwKoronie: wyjątkowe miejsce dla najlepszych specjalistów IT!

Nikt nie ma teraz lekko. Firmy niezależnie od branży zwalniają ludzi i przykręcają wydatki co ma bezpośredni wpływ na sektor IT. Na szczęście są marki, które nie tylko nie redukują zatrudnienia, ale wręcz przyśpieszają i rekrutują na potęgę. Właśnie po to powstała akcja #ITwKoronie. Jej celem jest stworzenie miejsca, w którym pracodawcy i pracownicy mogą się spotkać.

Pandemia koronawirusa wywróciła rynek pracy do góry nogami. Z oczywistych względów najmocniej oberwały sektory usług i turystyki. Zamknięte lokale w wielu przypadkach całkowicie odcinają możliwości generowania przychodu. Pytanie nie brzmi „która branża wyjdzie z tego cała?”, a „jak bardzo poturbowany zostanie dany sektor?”. Wielu obserwatorów za bezpieczną oazę traktowało sektor IT, jednak takie podejście jest po prostu błędne. IT może i jest bardziej odporne na tego typu zawirowania, bo przecież wszyscy korzystamy z komputerów i technologii, jednak nie funkcjonuje ono w próżni. Jeśli firmy korzystające z rozwiązań informatycznych przykręcają wydatki, to IT nie ma dla kogo robić. Dlatego również w tym sektorze jesteśmy świadkami licznych redukcji i cięć.

Nie trzeba było długo czekać, aby LinkedIn zostało zalane postami osób, które właśnie w sektorze IT straciło pracę i szuka nowego zatrudnienia. Tu wchodzi Bulldojob.pl z akcją #ITwKoronie (strona projektu). Jest to projekt Employer Brandingowy skierowany do specjalistów z branży IT. Cała inicjatywa wychodzi od strony pracodawców, którzy pomimo trwającej pandemii poradzili sobie z trudnościami, które pojawiają się na każdym kroku.

Na czym polega #ITwKoronie?

Mówiąc krótko to miejsce, w którym możemy poznać firmy szukające najlepszych specjalistów IT. Jednak nie chodzi o pierwszy lepszy software house czy agencję interaktywną. Nie mówimy o byle jakich producentach oprogramowania. Chodzi o podmioty, które nie tylko nie zwolniły w okresie pandemii, ale wręcz przyśpieszyły. O firmy, które doskonale odnalazły się w nowym otoczeniu i radzą sobie lepiej niż inni. O pracodawców, którzy zamiast wprowadzać liczne cięcia, inwestują i wypływają na nowe wody.

Jak dobrze wiecie każdy kryzys gospodarczy ma zwycięzców i przegranych. #ITwKoronie to miejsce, w którym możemy poznać obecną czołówkę tego trudnego wyścigu. Ta akcja to dowód na to, że kryzys nie zniszczy branży i osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji mogą znaleźć nowe miejsce dla siebie. Kto wie? Może utrata pracy okaże się najlepszą rzeczą jaka im się przytrafiła od długiego czasu. Możesz pomyśleć, że to miejsce dla snobów, którzy chcą się przechwalać w momencie, kiedy polska i światowa gospodarka wchodzą w recesję. Nic bardziej mylnego!

To dowód na to, że się da. To dowód na to, że pomimo wszechobecnego czarnowidztwa są ludzie, którzy potrafili skierować swoje firmy na odpowiedni kurs. Równocześnie #ITwKoronie to sposób na dostarczenie korzyści obu stronom. Dlaczego? To bardzo proste. Aby to dobrze zrozumieć musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Pracę nie tracą tylko najsłabsi, często są to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem o specyficznym zestawie umiejętności, których trudno utrzymać w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy nie ma nowych projektów, a stare są wygaszane przez klientów. Nie jest to objaw złego zarządzania czy błędnych decyzji. To efekt wyjątkowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Czasami po prostu nie ma innej opcji. Z drugiej strony Ci sami specjaliści mogą szukać zmiany ze względu na to, że obecne miejsce pracy nie gwarantuje im rozwoju, który jest tak ważny w świecie IT.

#ITwKoronie to korzyść dla obu stron

Specjaliści szukają pracy, a firmy, które się rozwijają potrzebują odpowiednich ludzi, aby ten rozwój zabezpieczyć. Dlatego ta akcja ma szansę pomóc obu stronom: pracodawcom i pracownikom. To też dowód na to, że wbrew szerzącym się informacją obszar rekrutacji nie zaciągnął hamulca ręcznego. Dalej prężnie działa, trzeba tylko wiedzieć, gdzie i u kogo szukać tych rekrutacji.

Równie ważny jest fakt, że pracownikom prezentowani są pracodawcy, którzy są „bezpieczni”. Obecny okres można określić jako niepewny i ryzykowny, a szukający nowego zatrudnienia potrzebują również stabilizacji w tym trudnym czasie. Ludzie tracą prace i muszą szybko się odnaleźć w nowej sytuacji. Ilość potencjalnych konkurentów jest większa niż normalnie, ponieważ nie są jedynymi którzy mieli pecha. Dlatego tak ważne jest dla nich, aby aplikacje, które składają trafiały do firm, które nie zmienią nagle zdania.

Właśnie to chce stworzyć Bulldogjob.pl – miejsce, w którym wybitne firmy mogą spotkać się z wybitnymi specjalistami branży IT. W którym doskonali inżynierowie mogą trafić na ciekawe wyzwania i rozwinąć skrzydła. Miejsce to znajdziesz tutaj.

Pod tym adresem poznasz firmy, które nie zwalniają tempa mimo trwającej pandemii. Pracodawców, którzy nie zamknęli rekrutacji, a czasami wręcz ją rozszerzyli. Możesz zapoznać się z opisami firm, obejrzeć zdjęcia i filmy z biur oraz – co bardzo ważne – opiniami obecnych pracowników. Wszystko jest nastawione na zachęcenie potencjalnego pracownika, być może Ciebie, do złożenia swojej aplikacji. A jak wygląda sam proces aplikacji na wybrane stanowisko? Ten został maksymalnie uproszczony. Efektem tego jest specjalna funkcjonalność o nazwie spontaniczna aplikacja. Ma ona na celu po pierwsze przyśpieszenie procesu składania swojego CV, a po drugie pokazać się pracodawcy nawet jeśli ten nie ma akurat rekrutacji na stanowisko, które do Ciebie pasuje. To sygnał, dla firmy, że możesz podjąć nowe wyzwania i chcesz tam pracować.

#ITwKoronie to dobry pomysł

Rynek IT przeprowadza obecnie rachunku sumienia. Kilku moich dobrych znajomych padło ofiarą koronawirusa i straciło pracę. Nie byli złymi pracownikami, firmy po prostu podejmowały mniej lub bardziej ryzykowne decyzje dzięki dobrej koniunkturze, a teraz odcinają gałęzie, które nie mają 100% szansy na zwrot. Inne firmy zamrażają rekrutacje z powodu strachu o przyszłość za co nie można ich winić. Trudne czasy wymagają trudnych decyzji. Dlatego potrzebujemy akcji takich jak #ITwKoronie.

Potrzebujemy miejsc w którym firmy rozwijające się mimo pandemii mogą szybko i łatwo znaleźć świetnych specjalistów. Potrzebujemy miejsc w których specjaliści mogą znaleźć firmy, którym mogą zaufać. Chodzi o to, aby stworzyć okazję do wzajemnej pomocy i współpracy. Firmy dzięki pozyskaniu profesjonalistów mogą zabezpieczyć swoją pozycję, a poszukujący pracę zyskać bezpieczeństwo i stabilizację. Dlatego osobiście gorąco kibicuje całej akcji.

Partnerzy #ITwKoronie

Luxoft – zajmuje się strategią cyfrową i inżynierią oprogramowania dostarczając klientom rozwiązania technologiczne szyte na miarę. Firma działa w 40 lokalizacjach, w 22 krajach, zatrudniając ponad 13 tysięcy osób, głównie doświadczonych specjalistów. W Polsce biura Luxoft zlokalizowane są w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

Orange – Nikomu nie trzeba przedstawiać Orange. Większości kojarzy się z telefonami, internetem w komórce i światłowodem, jednak nie zapominajmy, że za tym wszystkim stoi ogromny sztab specjalistów rozwijających systemy teleinformatyczne. Pozazapewnianiem wysokiej klasy rozwiązań Orange dba o bezpieczeństwo w sieci swoich klientów oraz inwestuje w badania i rozwój najnowszych technologii.

LINK4 – LINK4 to pracodawca, któremu można zaufać, świadczą o tym, chociażby ostatnie nagrody jak Great place to work 2019 czy Best Quality Employer 2020.

BGK – Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. To naprawdę wysoko postawiona poprzeczka, dlatego tak chętnie uczestniczy we współpracy między biznesem, sektorem publicznym, a instytucjami finansowymi. Bank zatrudnia developerów, architektów, a także administratorów. Złożone i strategiczne projekty na pewno nie pozwolą Ci się nudzić w pracy.

Pentacomp – Firma, której produkty wpływają na codzienne życie milionów Polaków w dziedzinach takich jak zdrowie, finanse, administracja publiczna czy transport. Ich hasło to „Think. Feel. Innovate”. Wierzą, że zgrany zespół jest źródłem ich siły i kluczem do dalszego rozwoju

Kim jest Bulldogjob.pl

Bulldogjob.pl to portal skupiający społeczność IT opierający się na wiedzy, rozwoju i pracy, czyli trzech fundamentach zdrowego i przyjemnego miejsca pracy. Partnerami Bulldogjob.pl są firmy, które dbają o budowanie silnego i rozpoznawalnego wizerunku wśród specjalistów sektora IT. Poświęcają 100% uwagi wspieraniu i budowaniu społeczności IT.

Tekst powstał przy współpracy z bulldogjob.pl