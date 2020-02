Często zdarza mi się, że po zakupie jakiegoś urządzenia przeglądam internet w poszukiwaniu trików i ciekawych funkcji ułatwiających i usprawniających codzienne użytkowanie gadżetu. iOS i iPhone też takie posiadają – Bartek przygotował fajne zestawienie, które na pewno przyda się przede wszystkim osobom, które mają od niedawna iPhone. Ale polecam obejrzenia filmu również wyjadaczom – może znajdą coś ciekawego, o czym nie mieli wcześniej pojęcia. A przecież tego typu funkcje implementowane są do systemu właśnie po to, by z urządzenia korzystało nam się lepiej i wygodniej.

Nasz kanał możecie zasubskrybować pod tym linkiem.