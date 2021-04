Od 2019 roku widzę informacje na temat możliwości implementacji ekranu z funkcją always-on w iPhone’ach. Najpierw debiut miał nastąpić w dwunastce, teraz mnóstwo mówi się o tym w kontekście trzynastki. I najprawdopodobniej tak będzie: iPhone 13 pojawi się z ekranem always-on: lub jak kto woli – cały czas włączonym ekranem. To wymaga zasadniczo trzech rzeczy: OLED-a, bo taki ekran z trybem always-on będzie wtedy zjadał mniej energii. Może rozbić się o funkcję „pamięci wyświetlacza”, ale możliwe że Apple rozwiąże to inaczej (z powodu braku tej funkcji, Lumia 930 nie miała Glance – mimo OLED-a). I oprogramowania. Bez odpowiedniej warstwy odpowiedzialnej za prezentowanie materiałów na takim ekranie to nie zadziała. Osobiście uważam, że jest to najlepsza wiadomość, jaka może dotyczyć nowych telefonów iPhone. O ile Apple rozwiąże to fajnie i na takim zawsze włączonym ekranie będzie można sprawdzić pogodę, powiadomienia, cokolwiek innego. Bo jeżeli ma to być tylko godzina i data, to jedynie wzruszę ramionami.

Lubię dobre innowacje w telefonach

Każdy to może powiedzieć, że lubi dobre innowacje. Pamiętam swój zachwyt pierwszymi telefonami z serii V od LG. Idea dwóch ekranów, z czego jeden wskazuje jedynie na stan urządzenia oraz powiadomień – miodzio. Uwielbiam mieć pogląd na to, co się dzieje bez zaglądania do telefonu. Bo telefon mnie w międzyczasie może rozproszyć, wciągnąć i… przepadłem. A mam ogromne problemy ze skupieniem uwagi w zdrowy sposób. Trzymam się w ryzach, ale nie zawsze to się udaje. W przypadku Glance wiedziałem, że mam powiadomienie ze Slacka i muszę na nie odpowiedzieć – tyle. Nie miałem powiadomień? Świetnie, jedziemy dalej. Sprawdzanie danych na temat stanu telefonu spoglądając na niego jest też bardziej subtelne – lepiej to działa na spotkaniach. Można to robić i na zegarku, ale to już kolejne urządzenie, które masz przy sobie. Czy rzeczywiście potrzebujemy aż tylu bytów na nasze potrzeby?