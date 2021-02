iPhone 13 ma też zmienić fakturę obudowy. Smartfon już nie wyślizgnie nam się z rąk?

Drugą z nowości którą miałby zaproponować iPhone 13 jest nowa obudowa. Smartfony Apple miałyby być matowe, z fakturą obudowy, która zapewni ich pewniejszy chwyt. Na tę chwilę nie wiadomo, czy dotyczy to wszystkich modeli — bo plotki dotyczą przede wszystkim modeli Pro Max, ale kto wie. Może okaże się to opcją, która trafi do wszystkich — nie tylko do najdroższych w rodzinie urządzeń. Tak się jednak składa, że to właśnie te największe modele najbardziej potrzebują takich rozwiązań, bo to żadna tajemnica że im większy smartfon, tym trudniej utrzymać go w jednej dłoni.

Jak to zwykle bywa na wiele miesięcy przed premierą nowego iPhone’a — plotek zacznie pojawiać się coraz więcej. Nie wierzę w to, że wszystkie znajdą odzwierciedlenie w faktycznym produkcie, ale im bliżej premiery, tym więcej trafionych przecieków można się spodziewać. No ale nie ukrywam, że ekran z odświeżaniem 120 hz byłby kuszącym argumentem, by przesiąść się z wysłużonego iPhone X ;-).

Źródło