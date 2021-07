Nowy iPhone ma dostać wyczekiwaną od lat funkcję. Samsung i inni się uśmieją

Na jaw wychodzą jednak także nieco inne wieści, a mianowicie te dotyczące trybu always-on (ambient), który ma zawitać w nadchodzącym iPhonie. Smartfony Apple są na to gotowe od lat, bo najlepiej tryb ten sprawdza się na ekranach OLED, a większość modeli, które pojawiły się na rynku licząc od iPhone’a X już w takowy są wyposażone. Wyjątkami były tańsze modele jak iPhone Xr czy iPhone 11, ale we wciąż najnowszych modelach iPhone 12, 12 mini oraz 12 Pro zamontowano ekrany OLED. Czy Apple będzie potrzebować czegoś więcej, by móc wprowadzić tryb ambient w swoich smartfonach? Nie byłbym zdziwiony, gdyby aktualizacja iOS-a nie przyniosła nowej funkcji nawet do iPhone’ów 12…

Nowy iPhone z ekranem always-on

Gdy tylko istnieje taka możliwość, zawsze korzystam z trybu always-on w smartfonach. Dla Apple też nie jest to obca technologia, bo wprowadzono ją w Apple Watchu Series 5 w 2019 roku. W przypadku smartfona przydatne jest ciągłe wyświetlanie zegarka, liczby i rodzaju zaległych powiadomień, a także innych dodatkowych informacji, które można sobie skonfigurować. Czasem jest to prognoza pogody, a czasem nazwa utworu rozpoznanego przez smartfon, co mi się bardzo podoba w Pixelu od Google, który jako jeden z wieeelu modeli smartfonów z Androidem od dawna oferuje zawsze aktywny ekran. Co pokaże Apple? Dowiemy się już we wrześniu.

Źródło: Bloomberg via The Verge