Nie lubicie wyspy z aparatami w iPhone? To dla własnego spokoju omińcie bazujące na plotkach rendery nowego iPada Pro

Wyspy z zestawem aparatów fotograficznych to design, który nie każdemu przypadł do gustu. Od kilkunastu miesięcy są już właściwie smartfonowym standardem, ale wciąż widać narzekania na takie podejście do tematu. Jeżeli element z miejscem potrójnego aparatu w iPhone 11 Pro nie należy do Waszych ulubionych — to nie mam dobrych wieści. Do sieci trafiły rendery, które rzekomo przedstawiają przyszłorocznego iPada Pro. No i cóż mogę powiedzieć: to rozwiązanie, za które nie możecie patrzeć na tegoroczne modele smartfona Apple!

Przecieki iPada Pro z trzema ekranami: ta sama wyspa, którą znamy ze smartfonów

Coraz lepsze aparaty w smartfonach sprawiły, że iPady jako aparaty turystyczne odeszły w zapomnienie. Od lat nie widuję już tłumów wyciągających mierzące kilka czy nawet kilkanaście cali urządzenia, ale prawda jest taka, że tabletów w przestrzeni publicznej w ogóle zrobiło się… jakby mniej. Wygryzły je rosnące w siłę smartfony, których ekrany z każdą generacją stawały się coraz większe. No ale wracając do iPada: jakiś czas już plotkuje się o tym, że ten miałby doczekać się lepszych aparatów fotograficznych. I rendery które trafiły na Twitter OnLeaks bazują na dotychczasowych doniesieniach z zaufanych źródeł — ale szczerze? Będę zdziwiony, jeżeli te plotki się nie sprawdzą:

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

W ostatnich latach nie możemy liczyć na zbyt wiele niespodzianek w kwestii produktów Apple. Nie ważne czy mowa o smartfonach, tabletach czy komputerach — wiemy o nich wszystko na wiele tygodni przed premierą, jedyną niewiadomą pozostaje tylko cena. Wiosną 2020 mielibyśmy doczekać się odświeżonych iPadów Pro w wariancie zarówno 11″ jak i 12,9″. Nie mogę się już doczekać kolejnej fali narzekań na to samo ;-).