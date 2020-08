iOS 14 przynosi opcję zmiany domyślnej aplikacji klienta pocztowego oraz przeglądarki internetowej. Oprócz samego faktu, Apple nie podzieliło się żadnymi innymi informacjami na ten temat, zaś wersja beta iOS 14 nie pozwala jeszcze na wypróbowanie nowości, ponieważ żadne inne aplikacje nie wykorzystują przygotowanego środowiska na dokonanie takiej zmiany. Wielka szkoda, bo używam publicznej bety iOS 14 od kilku tygodni i choć sporadycznie (naprawdę sporadycznie) widuję pewne zgrzyty i doświadczam minimalnych problemów, to system sprawdza się doskonale, zaś dodane nowości i wprowadzone zmiany bardzo szybko mi się spodobały.

Alternatywy dla Safari i E-maila – wymagania dla deweloperów

Apple w dalszym ciągu milczy na temat nadchodzącej opcji w iOS 14, jeśli chod10zi o komunikację z użytkownikami, ale udostępniona deweloperom dokumentacja pozwala zajrzeć za kulisy tego, jak będzie to wyglądać już niedługo. Wiemy, jakim wymaganiom będzie musiała sprostać aplikacja, by zostać uznaną za przeglądarkę internetową i stać na równi z Safari w walce o linki. By tak się stało, wymagane jest pole tekstowe, gdzie wprowadzane są linki, narzędzia wyszukiwania pozwalające na dotarcie do istotnych linków lub personalizowane zestawy zakładek.

Wymagane jest, by aplikacja otwierała podany link bez żadnych zmian w jego zawartości i bez przekierowywania do innych adresów. Na koniec strona ma być wyrenderowana zgodnie z oczekiwaniami. Odstępstwem od tych reguł są aplikacje, które posiadają ustawienia kontroli rodzicielskiej czy podobny tryb – wtedy dostęp do niektórych adresów może być blokowany. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku klienta poczty e-mail. Taka aplikacja musi umożliwiać wysyłanie i odbieranie e-maili z dowolnych adresów.

Jeśli aplikacje będą spełniać odpowiednie wymagania, będą one mogły zastąpić systwemowe appki w iOS – Safari czy E-mail. Na tę chwilę żadna z aplikacji nie została zaktualizowana pod tym kątem, dlatego nie mamy nawet możliwości sprawdzić, czy i jak nowa opcja w iOS 14 będzie działać. Można podejrzewać, że odpowiednia sekcja zostanie dodana w Ustawieniach systemu. Czy po instalacji i przy pierwszym uruchomieniu nowej przeglądarki/klienta e-mail będzie nam wyświetlana propozycja zmiany domyślnej aplikacji? Szczerze w to wątpię, choć twórcy konkurencyjnych rozwiązań z pewnością będą starać się zwrócić uwagę użytkowników na siebie i nową funkcję w systemie.

