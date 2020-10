Interesuje Cię wydajna i bezpieczna praca? Wybierz HP EliteBook 840 G6

Zacznijmy od tego co widać na zewnątrz, czyli stonowaną, ale równocześnie bardzo stylową obudowę z aluminium charakteryzującą się dużą odpornością. Doskonale łączy ładny design z zapewnieniem nam elementów niezbędnych do wydajnej pracy. Laptop od HP nie zapadł na popularną dzisiaj chorobę wycinania portów, przez którą każdy musi nosić ze sobą zestaw hubów i dodatkowych przejściówek. W końcu ciągła walka z szukaniem odpowiedniej złączki czy torba wypchana dodatkowymi gadżetami są dalekie od tego co można uznać za wygodną i wydajną pracę.

HP EliteBook 840 G6 wyposażony jest w złącze stacji dokującej, jedno złącze Thunderbolt, dwa gniazda USB, HDMI oraz czytnik Smart Card. Znajdziemy też składane gniazdo LAN oraz miejsce na kartę SIM, które pozwoli nam na wykorzystanie wbudowanego modemu LTE. Mówiąc krótko, posiada on wszystko co niezbędne do wydajnej pracy tak w biurze jak i poza nim.

Co więcej nie zmęczymy się noszeniem naszego laptopa. EliteBook wraz z zasilaczem waży mniej niż 2kg co stanowi bardzo dobry wynik.

HP EliteBook 840 G6 to nie tylko wygląd

Wiemy już, że laptop prezentuje się bardzo dobrze. Nikt się nie powstydzi go czy to na korporacyjnym spotkaniu czy podczas luźnego meetingu w kawiarni. Jednak wiadomo, że to jedynie wisienka na torcie. Wydajna praca zależy od tego jak dobrze i jak długo sprzęt działa. Dlatego przejdźmy na chwilę do komponentów, a konkretnie baterii.