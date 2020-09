Całość wykonana jest z dużym przywiązaniem uwagi do detali, choć nie chciałbym za często rozbierać tego komputera, bo sporo tam zabawy z wyciąganiem wszystkich komponentów i odpinaniem różnych kabelków. Niewielkie rozmiary mają swoje wymagania.

Intel NUC 9 Ghost Canyon – wydajność

Zobaczmy zatem co ten model potrafi. Procesor przy obciążeniu 1 rdzenia wykręca się maksymalnie na 4,8 GHz, więc do obiecanych 5 GHz nieco brakuje. Gdy obciążymy wszystkie rdzenie to początkowo dobija nawet do 4,5 GHz, ale po kilku minutach taktowanie stabilizuje się na poziomie 3,2 GHz. Nadal nieźle, bo przypominam, że bazowy zegar to 2,4 GHz.

Pod względem wydajności żadnego zaskoczenia zatem nie ma, Kaby Lake to dobrze nam znana architektura, a mobilny procesor możemy z powodzeniem przyrównać do innych układów w testowanych przez nas notebookach. Na ich tle wypada całkiem nieźle.

Duża przewaga w teście PCMark 10 wynika przede wszystkim z bardzo szybkiego dysku SSD. Intel SSD Optane 905P to nośnik bazujący na pamięciach 3DXpoint, które sprawdzają się znacznie lepiej prze intensywnych operacjach na małych plikach niż standardowe dyski SSD.

Wydajność w grach

W grach też nie powinno być źle, GeForce RTX 2070 dzisiaj nie jest już może rarytasem, szczególnie po premierze serii RTX 30×0, ale jest to pełna wersja tego układu ze standardowym taktowaniem i 8 GB pamięci GDDR6, więc możemy spodziewać się przyjemnego grania.

I to się faktycznie potwierdza, w testach 3DMark nasz testowy egzemplarz przebija możliwości notebooka z GeForce RTX 2080 Super Max-Q na pokładzie, a to już o czymś świadczy. Mariaż mobilnego procesora z pełnoprawną kartą graficzną okazuje się zwycięski.

Przy okazji sprawdziłem też kilka popularnych gier, problemu z płynnością rozgrywki w rozdzielczości FullHD nie ma w żadnym wypadku.

Shadow of the Tomb Raider (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 107 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 113 kl/s

The Division 2 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 104 kl/s

Call of Duty: Warzone (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 146 kl/s

Dysk SSD – Intel SSD Optane 905P 380 GB

Dysk SSD od Intela na kościach 3DXpoint nie błyszczy może w kwestii transferów sekwencyjnych, ale nadrabia w operacjach na małych plikach, szczególnie przy krótkim kolejkowaniu. O takich wynikach dyski SSD korzystające z kości NAND mogą w tej chwili tylko pomarzyć.

Intel NUC 9 Ghost Canyon – temperatury, hałas, pobór energii

Z temperaturami nie jest najgorzej. W trybie spoczynkowym oscylują sobie w okolicach 45 stopni Celsjusza, a cały system chłodzenia jest prawie niesłyszalny. Przy obciążeniu robi się oczywiście znacznie głośniej i pojawiają się małe problemy z temperaturą. W zależności od tego ile rdzeni jest obciążonych taktowanie szybko będzie malało, w skrajnych przypadkach do 3,2 GHz. W grach jest nieco lepiej, bo nie wykorzystujemy wszystkich 8 rdzeni. Temperatura procesora ustali się wtedy na poziomie około 80 stopni Celsjusza. Karta graficzna natomiast pod pełnym obciążeniem raczej nie przekracza 72 stopni Celsjusza i nie ma objawów throttlingu.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii i hałas, to przy wyświetlaniu pulpitu jest to 35W i 39-40 dBa, co jest słyszalne, ale to też pomiar z odległości 50 cm od obudowy. Jeśli postawicie swojego NUCa pod biurkiem to możecie o nim praktycznie zapomnieć. Przy obciążeniu procesora początkowo zużycie rośnie do 140W, ale szybko spada wraz z zegarem do 107W, natężenie hałasu to wtedy 46 dBa. Włączając jakąkolwiek wymagającą grę trzeba się liczyć ze zużyciem energii na poziomie 270W i hałasem sięgającym nawet 49 dBa. Wentylatory wkręcają się wtedy na maksymalne obroty i to słychać, choć moim zdaniem i tak jest lepiej niż w większości testowanych w naszej redakcji notebooków dla graczy. Jak widać zasilacz ma też jeszcze lekki zapas, więc może ten RTX 2080 jest możliwy… ;-).

Intel NUC 9 Ghost Canyon – podsumowanie

Intel NUC 9 Extreme to wyjątkowy komputer pod wieloma względami. Nie jest to też urządzenie dla każdego, ma raczej bardzo specyficznego odbiorcę i nie dziwi fakt, że to rozwiązanie jest w Polsce bardzo mało popularne. Nie lubimy ograniczeń, a NUC mimo swoich możliwości rozbudowy, jednak trochę tych ograniczeń na nas nakłada. Z drugiej strony jeśli szukacie komputera do gier, który zajmuje tyle miejsca co konsola, to trudno o lepszy wybór. Cena nie jest jednak niska, Intel musiał w nią wliczyć koszt rozwiązań, które stworzono specjalnie dla tej konstrukcji.

Szczerze powiedziawszy jestem pod dużym wrażeniem produktu Intela, na co dzień korzystam z niedużego komputera typu „barebone” od Shuttle’a i bez wahania zamieniłbym go na NUCa, jak tylko znajdę miejsce dla moich dysków HDD ;-).

Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon

+ wydajny procesor, szczególnie w operacjach jednowątkowych

+ wydajna karta graficzna

+ bardzo dobra jakość wykonania

+ przyzwoity system chłodzenia CPU/GPU

+ kompaktowe rozmiary (objętość niespełna 5 litrów)

+ dysk systemowy Intel Optane 905P robi różnicę

+ wbudowany sensowny zasilacz

– głośny podczas dużego obciążenia

– wysoka cena mocnej konfiguracji