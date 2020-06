Oto dlaczego innowacje nigdy nie będą się opłacać

W takim razie – skąd innowacje?

Nie jest tak, że przecież świat stoi w miejscu. Jeżeli więc bycie innowacyjnym opłaca się „tak-sobie”, to skąd biorą się nowe pomysły na produkty czy technologie. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że większość największych firm takie innowacje po prostu kupuje. Zamiast jednak do lokalnego sklepu osiedlowego, kierują one swe kroki do akceleratorów startupów. Stąd właśnie bardzo często słyszymy, że spółka wykupiła ten czy inny podmiot i dzięki temu wiemy, w którym kierunku będzie rozwijało się portfolio danej firmy. Niedawno na przykład Google wykupiło startup zajmujący się… tworzeniem okularów AR. Tak, wydawać by się mogło, że Google mając za sobą premierę Google Glass posiada wystarczająco specjalistów, by przywrócić ten projekt do życia własnymi siłami. A jednak – bardziej opłacało im się wydać 180 mln dolarów na przejęcie innej spółki.

Podsumowując – jeżeli macie poczucie, że na rynku technologii (np. smartfonów) od dłuższego czasu nie dzieje się nic ciekawego to… najprawdopodobniej macie rację. Pamiętajcie tylko, że producenci to też firmy, które pod koniec dnia muszą podliczyć swoje zyski i straty. A chcąc czy nie chcąc, nasze nawyki jako konsumentów prowadzą do tego, że innowacyjność w dużej mierze można zapisać po tej drugiej stronie tabelki.