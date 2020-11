Ostateczny dowód na to, że Switch potrzebuje wersji Pro. Hyryle Warriors: AoC – recenzja

Hyrule Warriors: Age of Calamity — trochę historii uwielbianego świata

Zanim przejdziemy do rozgrywki (którą wszyscy miłośnicy gatunku musou znają aż za dobrze), kapka historii. Bo to właśnie ona, w połączeniu ze stylem graficznym rodem z The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jest największym wyróżnikiem Hyrule Warriors: Age of Calamity. Tamtejsza historia opowiada o wydarzeniach mających miejsce sto lat przed tymi których świadkami byliśmy w jednej z gier wszech czasów. Obserwujemy zmagania Zeldy, która wraz z Championami robiła co tylko w jej mocy, by powstrzymać Ganona. Jako że wszyscy miłośnicy Breath of the Wild wiedzą jak to się wszystko skończyło, tutaj mogą z bliska przyjrzeć się… jak do tego wszystkiego doszło. A wszystko to z dodatkami i schematami znanymi z BotW, tym razem jednak podanymi w zupełnie innej formie. Bo przecież gry musou od Omega Force niewiele mają wspólnego z tamtejszą rozgrywką.

Bronie, gotowanie i ciosy specjalne — a przy tym tysiące wrogów na naszej drodze

Nigdy nie wnikałem specjalnie w tajniki systemu musou i przyznam szczerze, że dla mnie każda z tych gier jest… z grubsza taka sama — różnią się przede wszystkim skórką. Tym razem jednak mowa o skórce z The Legend of Zelda: BotW. Przepięknych krajobrazach, dziesiątkach znanych i lubianych postaci, ukrytych Korokach i składnikach do gotowania, których przecież zabraknąć w tym wszystkim nie mogło! Standardowe ciachanie wrogów daje od groma frajdy. Zwłaszcza później — gdy mapa świata zacznie się zapełniać o kolejne miejsca (tak, sklepów nie zabraknie), a nasi bohaterowie doczekają się nowych kombinacji ciosów (tak, runy z BotW też wrócą), lepszych broni, no i będzie można trochę pogotować. Fajnym urozmaiceniem jest to, że postacie — mimo że otrzymają dostęp dokładnie do tych samych sztuczek, będą mogli z poszczególnych run Sheikah zrobić nieco inny użytek, w zależności od ich umiejętności. To sprawia, że warto zastanowić się nad wyborem postaci, którą chcemy stawić czoła przeciwnikom. Poza atakami różni ich także styl walki.