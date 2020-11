Polskie prawo dalej w lesie. Kierujący hulajnogą to w dalszym ciągu pieszy

Miało być tak pięknie

Ciekawy jest wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z roku z 20 września 2016 roku:

Prawo o ruchu drogowym nie wypowiada się wprost co do poruszania się hulajnogą elektryczną. Niemniej jednak to, iż ustawa Prawo o ruchu drogowym nie mówi wprost na temat hulajnogi elektrycznej nie oznacza, że z pozostałych norm tejże ustawy nie można wyciągnąć wniosków co do charakteru tego przedmiotu i sposobu w jaki winien poruszać się po drogach publicznych. Z pewnością hulajnogi elektrycznej nie można traktować jako pieszego tj. osoby znajdującej się poza pojazdem na drodze i niewykonującej na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; w tym również osoby prowadzącej, ciągnącej lub pchającej rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoby poruszającej się w wózku inwalidzkim, a także osoby w wieku do 10 lat kierującej rowerem pod opieką osoby dorosłej (art. 2 pkt 18 Prawa o ruchu drogowym). Jadący hulajnogą elektryczną taką jak hulajnoga pokrzywdzonego nie jest również kierującym rowerem, bowiem rowerem jest pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; który może również być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczym napędem elektrycznym zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h (art. 2 pkt 47 Prawa o ruchu drogowym) skoro moc silnika przedmiotowej hulajnogi wynosiła 500 W. W związku z powyższym hulajnoga elektryczna taka jak pokrzywdzonego, może być traktowana jedynie jako motorower tj. w świetle art. 2 ust. 46 Prawa o ruchu drogowym pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Biorąc pod uwagę fakt takiego orzecznictwa możemy być pewni, że poruszający się hulajnogą nie jest pieszym, a osobą korzystającą z jakiegoś pojazdu – to pewne. Ale przecież orzecznictwo jednego sądu nie może być wykładnią dla innego w- ten sposób prawo w Polsce niestety nie działa. A cały czas przecież trąbi się wiele o tym, że „hulajnogiści” potrafią ucierpieć w wypadkach – czy to z pieszym, czy to z pojazdem, czy to z innym „hulajnogistą”.

Podnosi się przeto argument, że osoba, która zechce skorzystać z takiej hulajnogi lub mieć ją na własność, powinna opłacać ubezpieczenie OC – tak, jak to robią kierowcy. Przecież hulajnoga również jest w stanie powodować – i to niemałe szkody w trakcie kolizji. I wiecie co? Widząc to, co robią osoby na hulajnogach (przewożenie dwóch osób na jednym pojeździe), wcale bym się o to nie kłócił. Ba, już niektórzy rowerzyści mają takie ubezpieczenia i… chwalą je sobie.