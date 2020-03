Na tę chwilę wiemy, że pojawią się w ofercie Orange, ale nie ma ich aktualnie na ich stronie, w Play model P40 Pro, a w Plusie zarówno Huawei P40, jak i P40 PRO.

Zacznijmy jednak od końca, czyli od promocji ze zwrotem gotówki, którą możecie odebrać w bankomacie, jeśli wraz z zakupem nowych smartfonów Huawei zwrócicie dotychczasowo używany telefon. Szczegółowy regulamin tej promocji znajdziecie na stronach Plusa (pdf).

Wspomnę tylko, że w promocji biorą tylko smartfony zakupione u następujących partnerów:

Nazwa Partnera Biznesowego: TERG SPÓŁKA AKCYJNA (Media Expert) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA Sp. z o.o. (Media Markt) EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (RTV EURO AGD) www.euro.com.pl x-kom Sp. z o.o. Komputronik S.A. Neonet S.A. MATRIX MEDIA Sp. z o.o. (Huawei Brand Store) I TERRA Sp. z o.o. (Huawei Online shop: www.huawei.pl) Polkomtel Sp. z o.o. Orange Polska S.A. P4 Spółka z o.o.

Z tym, że zwrot gotówki jest inny w zależności od modelu:

Tyle o gotówce, przejdźmy do sprzętu. Obaj operatorzy sprzedają nowe modele Huawei w zestawie z zegarkiem Huawei WATCH GT 2 46mm o wartości 899 zł. Jednak sklep EURO RTV AGD również uczestniczy w promocji, zarówno jeśli chodzi o zwrot gotówki, jak i smartwacha w prezencie, więc poglądowo możemy wziąć do porównania ceny całego zestawu.

Tak więc Huawei P40 wraz z zegarkiem i zwrotem 500 zł w bankomacie kosztuje 2999 zł, a Huawei P40 PRO 4299 zł (tutaj jest 1000 zł zwrotu).

Cena Huawei P40 PRO w abonamencie Play

W abonamencie Play SOLO M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych), Huawei P40 PRO na start kosztuje 2879 zł i później 24 raty po 50 zł. Razem za sam sprzęt wychodzi więc 4 079 zł, czyli nieco mniej niż w sklepie.

Huawei P40 PRO Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO M+smartfon+smartwach+zwrot gotówki 55,00 zł 2 879,00 zł 50,00 zł 24 50,00 zł 5 449,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 4 299,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 4 995,00 zł Różnica -454,00 zł

W abonamencie „smartfonowym” z kolei, w Play SOLO L za 70 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 35 GB transferu danych) na start zapłacicie 469 zł i w 24 ratach po 150 zł. Razem – 4 069‬ zł, czyli złotówkę taniej niż w Play SOLO M, ale 15 zł drożej w abonamencie co miesiąc.

Huawei P40 PRO Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO L+smartfon+smartwach+zwrot gotówki 70,00 zł 469,00 zł 150,00 zł 24 50,00 zł 5 799,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 39,00 zł 4 299,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 5 235,00 zł Różnica -564,00 zł

Cena Huawei P40 w abonamencie Plus

Huawei P40 w Plusie na start kosztuje 200 zł i później w 24 ratach po 117 złotych, co daje po dwóch latach koszt sprzętu na poziomie 3 008‬ zł, czyli nieco więcej niż w sklepie.

Huawei P40 Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus abonament+smartfon+smartwach+zwrot gotówki 50,00 zł 200,00 zł 117,00 zł 24 0,00 zł 4 208,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 2 999,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 3 695,00 zł Różnica -513,00 zł

Cena Huawei P40 PRO w abonamencie Plus

Huawei P40 PRO tymczasowo jest niedostępny na stronie Plus (prawdopodobnie pierwsza partia została wyprzedana), niemniej cenę możemy podejrzeć. Na start kosztuje on 300 zł i później w ratach po 167 zł, co daje łącznie 4 308 zł.

Huawei P40 PRO Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus abonament+smartfon+smartwach+zwrot gotówki 50,00 zł 300,00 zł 167,00 zł 24 0,00 zł 5 508,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 4 299,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 4 995,00 zł Różnica -513,00 zł

W przypadku obu modeli smartfonów do porównania wziąłem abonament za 50 zł z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i 12 GB transferu danych.