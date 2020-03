Aby przetworzyć tyle informacji, potrzeba dużo mocy – tej nam nie zabraknie

Huawei już nie raz udowodnił, że z jego procesorami Kirin należy się liczyć. Najnowszym telefonom z serii P mocy raczej nie zabraknie – oba wyposażone są w układ Kirin 990, który zagościł między innymi w Huawei Mate 30 Pro. Tutaj wprowadzony jest w wersji 5G i różni się nieco od podstawowej. Ciągle jest to 8 rdzeniowa jednostka, ale ze zmienionym taktowaniem. W nowej „990” 2 rdzenie Cortex A76 mają zegary 2,86 GHz, 2 kolejne – 2,36 GHz, a cztery A55 – 1.95 GHz. Układ wspierany jest przez 16 rdzeniową grafikę Mali-G76 i koprocesor NPU. Wszystkie modele mają 8 GB pamięci RAM i w zależności od modelu od 128 do aż 512 GB miejsca na dane. I dobrze, bo Huawei wciąż bardzo mocno trzyma się kard NanoMemory. Co ciekawe – smartfon oprócz kart nano-SIM będzie też mógł działać w standardzie e-SIM.

Modele P40 Pro+ i P40 Pro zostały wyposażone w baterię o pojemności 4200 mAh. Zapewnia to użytkowanie telefonu w standardowych warunkach od 1,5 do 2 dni. Telefony można też bardzo szybko naładować dzięki technologii Huawei SuperCharge 40W.

SI nie tylko wybierze dla Ciebie najlepsze zdjęcie, ale też… usunie z niego przechodniów

Richard Yu sporo czasu w swoim przemówieniu poświęcił zagadnieniu sztucznej inteligencji. I nie ma się co dziwić, zarówno w benchmarkach jak i w codziennym użytkowaniu telefony Huawei przodują w tym aspekcie. Tym razem jednak firma postanowiła popchnąć rozwój AI conajmniej o dwa kroki do przodu. Oprogramowanie to nie tylko będzie teraz służyło do doboru parametrów ekspozycji czy też wydłużenia czasu pracy na baterii, ale weźmie aktywny udział w procesie wykonywania i obróbki zdjęcia. Przykładem tego jest funkcja „Golden Snap”. Jeżeli wykonamy serię ujęć, to właśnie sztuczna inteligencja wybierze „to najlepsze”, oszczędzając nam w ten sposób dużo czasu. Jeżeli chodzi natomiast o edycję fotografii, to w najnowszych smartfonach z serii P sztuczna inteligencja będzie potrafiła m.in. usuwać refleksy (np. nasze odbicie, jeżeli fotografujemy przez szybę) oraz (uwaga) niechcianych przechodniów ze zdjęcia.