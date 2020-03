Dane techniczne Huawei Mediapad M5 Lite 8

8-calowy ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości Full HD (1920 x 1200 pikseli) w formacie 16:10,

układ: Kirin 710 (4 x ARM Cortex A73 2,2 GHz, 4 x ARM Cortex A53 1,7 GHz) z grafiką ARM Mali G51 MP4,

3 GB RAM,

32 GB pamięci wbudowanej,

slot kart microSD do 512 GB,

Android 9 z EMUI 9,

opcjonalnie – LTE,

GPS, Glonass, Beidou,

WiFi 5 (802.11 ac),

Bluetooth 5.0 LE,

złącze microUSB 2.0,

audio jack 3,5 mm.

aparat główny: 13 Mpix z f/2.2,

przednia kamerka: 8 Mpix z f/2.0,

bateria 5100 mAh,

wymiary: 122,2 x 204,2 x 8,2 mm,

waga: 310 gramów.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji: 699 złotych. Wersja z 4G jest wyceniona na 899 złotych.

Sprzęt do testów wypożyczył sklep x-kom. Dzięki :)

Współczynnik SAR:

dla głowy: 0,905 W/kg,

dla ciała: 1,307 W/kg.

Wygląd, wykonanie

Huawei Mediapad M5 Lite prezentuje się nudno. To typowy tablet z niskiej półki, w wyglądzie którego nie dostrzeżemy nic ciekawego i śmiało można powiedzieć, że taki design ma już kilka lat. Do tego dochodzą spore ramki wokół ekranu.

Obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości i aluminiowej wstawki na pleckach. Owszem, brakuje tu lepszych materiałów, ale użyty plastik nie zawodzi, jest przyjemny w dotyku, a ogólna jakość spasowania zadowala, choć cały czas czuć, że mówimy tu o budżetowym tablecie.

Sprzęt został wyposażony w porty microUSB 2.0 i audio jack 3,5 mm, a w razie potrzeby możemy skorzystać ze slotu kart microSD.

Wyświetlacz

Panel ma przekątną 8 cali. Aktualnie taka wielkość nie robi na nikim wrażenia, ale okazuje się być odpowiednia do czytania ebooków, oglądania filmów czy czytania artykułów. Proporcje ekranu wynoszą 16:10. Na plus zaliczyć trzeba rozdzielczość Full HD, wynoszącą 1920 x 1200 pikseli.

Wyświetlacz został wykonany w technologii IPS TFT LCD. Kolory są przyjemne dla oka, jednak kąty widzenia należy ocenić przeciętnie, podobnie jak czerń, której brakuje głębi. Mediapad nie broni się tu również maksymalną jasnością maksymalną, ponieważ w słoneczne dni na dworze irytować będą refleksy. Niestety, ekran potrafi falować przy mocniejszym dotknięciu palcem. Cały przód tabletu jest zabezpieczony tworzywem sztucznym i nie oferuje aż tak przyjemnej powierzchni dla opuszków i nie pozwala na ich bardzo płynny ślizg.

Wydajność, działanie

Huawei Mediapad M5 Lite 8 jest napędzany przez układ Kirin 710. Na ten układ składa się łącznie osiem rdzeni CPU oraz grafika ARM Mali G51 MP4, więc mamy do czynienia z sensownym połączeniem. Do kompletu dodano 3 GB RAM.

W grach tablet radzi sobie dobrze. Wszystkie, za wyjątkiem tych najbardziej wymagających, gry działają bez zająknięcia, płynnie i dopiero przy tytułach jak PUBG Mobile czy Aspahlt 9 natkniemy się na spadki liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Poza tym sprzęt nie ma żadnych tendencji do nadmiernego nagrzewania się.

Benchmarki:

Antutu: 150556

Geekbench 5 Single-Core: 315 Multi-Core: 1277

3D Mark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1/Vulkan): 912/ nie wspiera



W codziennym użytkowaniu Huawei Mediapad M5 Lite 8 to przyjemny sprzęt. Przede wszystkim działa bardzo płynnie, nie ma tu żadnych problemów z przycięciami i całość sprawia pozytywne wrażenie. Owszem, nie jest to demon wydajności, ale trudno byłoby oczekiwać w tablecie za 699 złotych. W tle możemy zostawić działających do trzech, czterech aplikacji.

Na dane użytkownika z 32 GB zostaje około 22. Nie jest to wiele jak na urządzenie multimedialne, ale Mediapad M5 wspiera karty microSD, więc nie powinno to być problemem.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 289,61 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 83,85 MB/s,

– losowy odczyt danych – 46,74 MB/s,

– losowy zapis danych – 70,04 MB/s.

Oprogramowanie

Huawei Mediapad M5 Lite działa pod kontrolą Androida 9 i EMUI 9. Jest to bardzo dobrze znane połączenie, które wyróżnia się dużą liczbą funkcji dodatkowych oraz łatwą obsługą. Warto dodać, że znajdziemy tu wszystkie aplikacje od Google. Niestety, trudno obecnie powiedzieć, jak będzie wyglądało wsparcie pod względem aktualizacji.

Oto wszystkie dostępne tu funkcje dodatkowe:

Ochrona wzroku – filtr światła niebieskiego,

Styl ekranu głównego – standardowy lub uproszczony,

Tryb ekranu – wielkość interfejsu,

Inteligentna rozdzielczość ekranu,

Czyszczenie pamięci,

Obsługa jedną ręką,

Sterowanie ruchem – zrzut ekranu trzema palcami,

Tryb prosty,

Tryb dla dziecka,

Pasek nawigacji – sterować możemy z poziomu paska wirtualnego z klawiszami, wielofunkcyjnego klawisza ze skanerem linii papilarnych, jednego przycisku na wyświetlaczu lub za pomocą przycisku wiszącego.

Zaplecze telekomunikacyjne

Huawei Mediapad M5 Lite 8 może być wyposażony w moduł LTE, dzięki czemu może stać się idealną mobilną propozycją. Do testów otrzymałem wersję WiFi, w której znajdziemy GPS, Glonass, Bluetooth i to by było na tyle. Wszystkie moduły działają bez zastrzeżeń

Zabezpieczenia biometryczne

Urządzenie oferuje tu jedynie system rozpoznawania twarzy. Ten jednak opiera się wyłącznie na przedniej kamerce, więc oferowany poziom zabezpieczeń i skuteczności działania jest słaby.

Jakość dźwięku

Huawei Mediapad M5 Lite wyróżnia się wyposażeniem w dwa głośniki sygnowane marką Harman Kardon. Mamy je na górze i na dole tabletu, przez co możemy przysłonić je dłońmi, kiedy będziemy grać czy oglądać film. Ich brzmienie wypada naprawdę bardzo dobrze, a do tego wyróżniają się wysoką głośnością maksymalną. W tej klasie to rzadkość. Na słuchawkach również sprzęt nie zawodzi, dostarczając miłego brzmienia.

Aparat

Tablet do zdjęć? Owszem, niektórzy używają, choć sam producent zdaje się nie widzieć w tym zastosowania dla Mediapada M5 Lite 8. Z tyłu znajdziemy aparat 13 Mpix, a z przodu 8 Mpix. Całością zarządzamy z poziomu rozbudowanej aplikacji, w której mamy pełny tryb manualny, malowanie światłem, HDR, tryb upiększenia twarzy czy panoramę.

Jakość zdjęć jest odpowiednia do ceny tego tabletu. Podróżnicy będą w stanie zrobić nim fotografie na wyjazdach i przy odrobinie umiejętności oraz szczęścia da się uzyskać całkiem ładne ujęcia. Przednia kamerka również nie zawodzi.





Bateria

Huawei Mediapad M5 Lite 8 jest wyposażony w baterię 5100 mAh. Czas pracy na włączonym ekranie przy WiFi wynosi od 5 do 7 godzin, co uznajemy za satysfakcjonujący rezultat i tablet można brać ze sobą na wycieczki.

Podsumowanie

Huawei Mediapad M5 Lite 8 to sprzęt godny polecenia w swoim przedziale cenowym. Za stosunkowo niewiele oferuje całkiem wydajne podzespoły, dobrze sprawdza się jako centrum multimediów i trudno wskazać w nim jakiekolwiek poważne wady. W testowanym egzemplarzu do pełni szczęścia brakowało w zasadzie już tylko wsparcia dla LTE, ale poza tym nie da się tu na nic narzekać. Poprawnie i budżetowo.

Alternatywy dla Huawei Mediapad M5 Lite 8:

Lenovo Tab M10 – ciekawa, wydajna propozycja z większym ekranem oraz LTE za 899 złotych,

Samsung Galaxy Tab A 8.0 – słabszy, ale w podobnej cenie da się już kupić wariant z LTE.

Zalety:

płynne działanie

niezły ekran

funkcjonalne oprogramowanie

świetne głośniki stereo

Wady: