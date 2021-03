Huawei Matebook D 16

Matebook D 16 należy do serii nieco tańszych notebooków Huawei, ale wcale nie oznacza to, że jest to zły sprzęt. Na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 4600H lub Ryzen 7 4800H, czyli układy wyposażone odpowiednie w 6 i 8 rdzeni, które współpracują z 8 lub 16 GB pamięci RAM DDR4 zamontowanej w trybie dwukanałowym. Do tego mamy oczywiście ekran IPS o przekątnej 16,1 cala (1920×1080 pikseli), dysk SSD o pojemności 512 GB, WiFi 6, Bluetooth 5.1 oraz całkiem pokaźny zestaw portów. Po jednej stronie mamy dwa porty USB typu C z obsługą ładowania dzięki funkji Power Delivery oraz HDMI, a po drugiej dwa porty USB typu A. Całości dopełnia kamera 720p wbudowana w klawiaturze oraz bateria o pojemności 56 Wh. To wszystko przy wadze 1,74 kg oraz wymiarach 369 x 234 x 18,9 mm.