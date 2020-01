HP Neverstop Laser- pierwsza na świecie drukarka laserowa bez kartridży

HP Neverstop to pierwsza na świecie laserowa drukarka bez klasycznych wymiennych kartridży. Posiada innowacyjny system uzupełniania tonera za pomocą specjalnych strzykawek. Wystarczy taką strzykawką wstrząsnąć, zamocować wejście zbiornika z tonerem, przekręcić i wstrzyknąć – cały proces nie powinien zająć więcej niż 15 sekund. Producent zapewnia, że po pierwszym otwarciu zestawu można wydrukować aż 5000 stron A4, zaś strzykawka z tonerem pozwala na druk do 2500 stron. Koszt wymiany tonera to około 49 zł, a więc koszt zadruku jednej strony to mniej niż 2 grosze!

Model, który widzicie to HP Neverstop Laser 1200w. Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane do wysokonakładowego druku, skanowania oraz kopiowania przy jednoczesnej bardzo dobrej jakości i niskich kosztach wydruku.

Drukarka jest w pełni kompatybilna ze sprzętem komputerowym i mobilnym. Oprócz łączności poprzez kabel USB oraz Wi-Fi HP udostępnia łatwą i intuicyjną w obsłudze aplikację do zarządzania drukarką. HP Smart pozwala drukować z dowolnego miejsca, bezpośrednio ze smartfona, Dropboxa, poczty elektronicznej czy dysku Google.

Sprzęt jest tani w eksploatacji, co niewątpliwie pozwoli ograniczyć koszty w firmie, a z uwagi na wspomniany wyżej innowacyjny system uzupełniania tonera, pozwala na monochromatyczne drukowanie dużej ilości dokumentów bez konieczności robienia częstych przestojów w pracy na wymianę kartridży.

Chcecie wiedzieć więcej? W takim razie zapraszam na nasz materiał wideo.

Materiał powstał we współpracy z firmą HP.