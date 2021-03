HomePod się nie sprawdził i znika z oferty. Apple pokłada nadzieje w wersji mini

Ciężko w to uwierzyć, ale w tym roku mijają już 4 lata od premiery Apple HomePod, czyli pierwszego inteligentnego głośnika firmy z Cupertino. Apple, będące jedną z pierwszych firm, która zaprezentowała światu „pełnoprawnego” asystenta głosowego, niestety nie do końca radzi sobie w tym wyścigu z Googlem i Amazonem. Nie tylko Siri może działać tylko na urządzeniach Apple (a w przypadku inteligentnych głośników tych nie ma zbyt wiele), ale też funkcje asystenta są dosyć mocno ograniczone względem tego, co potrafi konkurencja, co nie współgrało z jego wysoką ceną. Apple przez 4 lata utrzymywało w sprzedaży HomePoda, niedawno dodając do niego niedawno wersję „mini”. Teraz okazuje się, że mniejsza wersja będzie jedyną w ofercie firmy.

Chcecie kupić HomePoda, musicie się spieszyć. Apple wycofuje go ze sprzedaży

Apple udzieliło krótkiej wypowiedzi serwisowi Tech Crunch, w której następująco tłumaczy swoją decyzję o zaprzestaniu produkcji HomePodów: