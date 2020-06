Pod koniec ubiegłego roku hive zdecydowało się na udostępnienie wypożyczania hulajnóg z poziomu aplikacji FREE NOW — kojarzonej do tej pory z zamawianiem taksówek. Później przyszedł koronawirus i usługa została wstrzymana w połowie marca. Ze względu na wycofywanie się z kolejnych obostrzeń nakładanych przez rząd, operator postanowił wrócić do działalności. Jednak dotychczasowe hive odchodzi do historii.

Wraz z ponownym startem usługi, który ma miejsce już dziś, użytkownicy wypożyczą hive wyłącznie przez aplikację FREE NOW, w której oprócz zamówienia przejazdu autem z kierowcą, można wypożyczyć hulajnogę. Hive rezygnuje ze swojej własnej aplikacji i na stałe zasili FREE NOW. Wraz z tą zmianą zdecydowano się na przemalowanie wszystkich hulajnóg. Zrezygnowano z dominującej żółci i postawiono na czerwień, która jest wykorzystywana w identyfikacji wizualnej FREE NOW.

Hulajnogi hive wracają do polskich miast. Nowa kolorystyka i nowe rozwiązania

Auta i hulajnogi FREE NOW są bezpiecznym i rozsądnym wyborem w obliczu koronawirusa. Zapewnienie dodatkowej ochrony to obecnie nasz priorytet. Od marca wyposażamy nasze auta w środki dezynfekujące oraz przesłony ochronne, informujemy także kierowców i pasażerów o obowiązkowych zasadach bezpieczeństwa. Nasi użytkownicy mogą zamówić przejazd z przesłoną ochronną w aucie wybierając opcję Lite+Screen. Teraz, gdy nasze hulajnogi powracają do nowej rzeczywistości, przykładamy szczególną wagę do dezynfekcji sprzętu. Użytkownik FREE NOW, bez względu na to, czy zamawia przejazd taksówką, czy wypożycza hulajnogę, może mieć pewność, że zachowane zostały wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa.

— zapewnia Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Przywracanie hulajnóg do działania odbywać się będzie falowo. W pierwszej kolejności z usługi skorzystają mieszkańcy Wrocławia. Pierwsze 300 przemalowanych na czerwono hulajnóg pojawiło się już na wrocławskich chodnikach. W następnej kolejności trafiać będą do innych miast, w których działa hive: w Gdańsku, Krakowie, czy Warszawie. W zależności od zapotrzebowania, liczba hulajnóg będzie zwiększana. Nie zmieni się za to cennik. Hive we FREE NOW to nadal 3 zł za odblokowanie hulajnogi i 50 groszy za każdą minutę jazdy.

Warto od razu dodać, że FREE NOW zaleca użytkownikom hulajnóg korzystanie z rękawiczek jednorazowych lub płynów antybakteryjnych do rąk — zarówno przed odblokowaniem hulajnogi, jak i po odstawieniu jej w bezpieczne miejsce. Hulajnogi są codziennie dezynfekowane przed rozstawieniem i w momencie zbiórki do ładowania