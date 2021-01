Hitman 3 – recenzja. Tak dobrego zamknięcia trylogii o Agencie 47 się nie spodziewałem

Tamtejsze światy są żywe, a bohaterowie z krwi i kości zmuszają do śledzenia, uczenia się ich nawyków i… podsłuchiwania. Tylko dzięki temu mamy szansę poznać niektóre tajemnice czy nawet kody, które zaoferują nam dostęp do miejsc, których inaczej nie mamy szans odwiedzić. To niesamowite jak żywy i plastyczny jest tamtejszy świat. Z każdą kolejną częścią IO Interactive udaje się wycisnąć z jego jeszcze więcej. I choć grę można chwalić naprawdę długo, to w gruncie rzeczy jest to więcej tego samego. Usprawnionego, ale wciąż nie idealnego. Bo jeżeli chcielibyście dokonać jakiejś akcji na schodach, to nie – wciąż nic z tego. Czekajcie cierpliwie aż stojący wam na drodze rywale będą stąpać po pewnym gruncie: wówczas możecie ich dusić, nokautować, odurzać czy co tam chcecie.