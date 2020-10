Heyah 01, czyli nowa oferta głosowa zadebiutowała w lipcu tego roku. W skrócie i dla przypomnienia to oferta subskrypcyjna, w której za 39 zł można korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych w miesiącu. Z tym, że płatności za ten zestaw dokonujemy raz na dwa miesiące.

Heyah – internet na kartę

Co ciekawe, w nowej ofercie internetu na kartę konstrukcja jest podobna. Płacimy za pakiet 50 GB transferu w miesiącu 39 zł, ale płatności dokonujemy raz na dwa miesiące. W rezultacie możemy korzystać ze 100 GB przez dwa miesiące bez doładowywania konta.

Ofertę można zamówić online na sklep.heyah.pl w cenie 39 zł. Gdy starter dotrze do adresata lub adresatki, wystarczy umieścić go w dowolnym urządzeniu – może to być router, smartfon, tablet lub każdy inny sprzęt elektroniczny. I gotowe! Oferta aktywuje się sama po włożeniu karty do środka i od razu można z niej korzystać na terenie Polski. W kwocie 39 zł posiadacz lub posiadaczka #GIGAHeyah otrzymuje 100 GB na 60 dni, czyli 50 GB na 30 dni, a potem… kolejne 50 GB na kolejne 30 dni. Po tym czasie klient może doładować konto kwotą 39 zł na dwa miesiące, aby dopasować usługę do swoich potrzeb i planów.



Konto możemy doładować w aplikacji Moja Heyah lub na stronie https://doladuj.heyah.pl/, dzięki temu dostaniemy dodatkowe 10 GB za doładowanie kwotą powyżej 25 zł. Można też doładowywać przelewem z konta bankowego, w punktach obsługi T-Mobile czy w kioskach i na stacjach benzynowych.

Jeśli 100 GB na dwa miesiące to za mało, w trakcie możemy aktywować dodatkowe pakiety transferu danych – 10 GB za 5 zł lub 20 GB za 10 zł.

Co ważne dla niektórych osób, na tej karcie SIM GIGAHeyah wyłączona została możliwość wykonywania połączeń czy wysyłania wiadomości SMS/MMS.

Internet mobilny na kartę 100 GB u pozostałych operatorów

Przez tą konstrukcję dwumiesięczną oferty ciężko porównać ją z innymi dostępnymi u pozostałych operatorów, ale spróbujmy. W Heyah za dwa miesiące płacimy 39 zł i dostajemy 100 GB, czyli miesięcznie 50 GB za 19,5 zł.

Najbliżej mamy ofertę internetu mobilnego na kartę w T-Mobile, gdzie mamy 50 GB do wykorzystania przed dwa miesiące za 50 zł, czyli dwa razy mniej GB za 11 zł drożej (choć pamiętajmy, że w T-Mobile kwotę doładowania możemy przeznaczyć na rozmowy i wiadomości SMS/MMS). Więc nowa oferta GIGAHeyah jest aktualnie najtańszą opcją na internet na kartę w zasięgu sieci T-Mobile.

Idźmy dalej, w zasięgu sieci Orange, w ofercie na kartę możemy korzystać nawet z 85 GB transferu w miesiącu za 30 zł, ale musimy w tym celu wyłożyć od razu 360 zł na rok.

W zasięgu sieci Play, możemy skorzystać z dedykowanej oferty na internet na kartę, w której dostajemy 100 GB transferu danych do wykorzystania w miesiącu za 49 zł – tak więc dwa razy więcej GB niż w Heyah, ale i ponad dwa razy drożej.

Co w zasięgu sieci Plus? W ofercie na kartę pozostaje skorzystać z pakietu dostępnego w Klucz Mobile. To aż 300 GB w miesiącu, z tym że 100 GB do wykorzystania w dzień, a 200 GB w godzinach nocnych. Pakiet kosztuje 50 zł miesięcznie.