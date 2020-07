W tej samej aplikacji znajdziemy jeszcze dwie użyteczne funkcje, których próżno szukać w tożsamy rozwiązaniu autorstwa Google czy Microsoftu, a mianowicie aktywne sesje logowania, które możemy przejrzeć i usunąć oraz możliwość zablokowania logowania jednym przyciskiem. Przydaje się to na przykład z chwilą, kiedy jesteśmy na wakacjach i otrzymamy nagle powiadomienie o próbie logowania na nasze konto. Nie trzeba w takiej sytuacji od razu uruchamiać alarmu i szybko logować się na konto, by pospiesznie zmieniać hasło, wystarczy w aplikacji zablokować możliwość logowania i zająć się tym po powrocie do domu.

Porównując ze sobą te trzy rozwiązania Google Authenticator, Microsoft Authenticator i Zoho OneAuth, te ostatnie wydaje się najbardziej użyteczne i uniwersalne. Dostosowuje się do potrzeb i możliwości użytkownika i posiadanego przez niego sprzętu, dając mu wybór najlepszego dla siebie rozwiązania na dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Skoro Zoho się udało stworzyć tak kompletną aplikację, to aż dziw bierze, że Google czy Microsoft, którzy dysponują wręcz nieograniczonymi możliwościami i zasobami, udostępniają tak ograniczone aplikacje. W Zoho OneAuth brakuje mi jeszcze autoryzacji logowania do innych serwisów, ale wiem, że pracują już nad tym, więc to tylko kwestia czasu, by pojawiła się ta opcja w ich aplikacji.