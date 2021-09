Idealna jakość połączeń pomiędzy klientami Play a T-Mobile. Lista telefonów HD Voice+

Kodek HD Voice+ to marketingowa nazwa, która lepiej zapada w pamięci, tak naprawdę to kodek EVS – Enhanced Voice Services, który znacząco poprawia jakość rozmów w sieciach komórkowych. Do tej pory z lepszej jakości rozmów można było korzystać wewnątrz sieci Play i przy połączeniach z klientami Orange.

Dzisiaj bardzo się cieszymy, że jako Play możemy rozszerzyć tę usługę również dla rozmów prowadzonych między naszymi klientami a użytkownikami T-Mobile. To super jakość dźwięku, dzięki której osoby realizujące połączenia w VoLTE i Wi-Fi Calling mogą cieszyć się naprawdę czystym głosem swojego rozmówcy i mniejszą ilością zakłóceń w tle.

Lista telefonów obsługujących HD Voice+

Aby móc wykonywać połączenia z wykorzystaniem kodeka EVS musimy dysponować smartfonem, który go wspiera. Tak więc przy okazji możemy zapoznać się z aktualną ich listą.

Producent Model Producent Model Producent Model Apple iPhone 8 Samsung Galaxy Note10 LG G7 ThinQ Apple iPhone 8+ Samsung Galaxy Note10+ LG G7 Fit Apple iPhone X Samsung Galaxy Note 10 Lite Sony XZ2 Apple iPhone Xs Samsung Galaxy Note 20 Sony XZ3 Apple iPhone Xs Max Samsung Galaxy Note 20 5G Sony Xperia 5 Apple iPhone XR Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Sony Xperia 5 II Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy Fold Sony Xperia 10 II Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy Z Fold2 5G Sony Xperia 1 II Apple iPhone 11 Samsung Galaxy Z Fold3 5G Sony Xperia 1 Apple iPhone SE Samsung Galaxy Z Flip Motorola G100 Apple iPhone 12 Samsung Galaxy Z Flip 5G Motorola G10 Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Z Flip3 5G Motorola Edge 20 Apple iPhone 12 Pro Max Huawei P Smart 2019 Motorola Edge 20 Pro Apple iPhone 12 mini Huawei P20 Oppo Reno 4 Pro 5G Samsung Galaxy A52s 5G Huawei P20 Pro Oppo Reno 4 Z 5G Samsung Galaxy S7 Huawei P30 Lite Oppo A16 Samsung Galaxy S7 Edge Huawei P30 Oppo A54s 5G Samsung Galaxy S8 Huawei P30 Pro Oppo A54 5G Samsung Galaxy S8+ Huawei P40 Lite E Oppo A91 Samsung Galaxy S9 Huawei P40 Lite Oppo Reno 5 Lite Samsung Galaxy S9+ Huawei P40 Pro Oppo Reno 5 Z 5G Samsung Galaxy S10e Huawei P40 Pro + Oppo Reno 5 5G Samsung Galaxy S10 Huawei Mate 40 Pro Oppo Reno 6 Samsung Galaxy S10+ Huawei Mate 20 Lite Oppo Reno 6 Pro Samsung Galaxy S10 Lite Huawei Mate 20 Pro Xiaomi Redmi Note 9 Pro Samsung Galaxy S20 Huawei Mate 20 X 5G Xiaomi Redmi Note 9T 5G Samsung Galaxy S20 5G Huawei P Smart Pro Xiaomi Mi 10 5G Samsung Galaxy S20+ Huawei P Smart 2021 Xiaomi Mi 10 Pro 5G Samsung Galaxy S20+ 5G Honor 20 Xiaomi Mi Note 10 Lite Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Honor 9X Xiaomi Mi 10 Lite 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G LG V60 Xiaomi Mi 10T Pro 5G Samsung Galaxy S21 5G LG G8s ThinQ Xiaomi Mi 10T 5G Samsung Galaxy S21+ 5G LG G8x ThinQ Xiaomi Mi 10T Lite 5G Samsung Galaxy S21 Ultra 5G LG Wing Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy Note8 LG Velvet Realme 6i Samsung Galaxy Note9 LG V40 Vivo X60 5G

Wystarczy być w posiadaniu któregoś z tych smartfonów, nic nie trzeba włączać, konfigurować, instalować czy aktualizować, rozwiązanie to zadziała na nich automatycznie.

Źródło: Blog Play.