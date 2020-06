Głośne filmy i nowy serial „Quiz” o oszustwie w Milionerach. Co jeszcze nowego na HBO w lipcu?

Dwa solidne widowiska – Pokemony i Godzilla

Długo nie byłem przekonany do nowego filmu aktorskiego z Pokemonami w tle/głównych rolach, dlatego „Pokémon: Detektyw Pikachu” nie widziałem w kinach i obejrzałem dość późno po premierze. Dziś trochę żałuję, bo jest to naprawdę udane widowisko, które może się spodobać także tym, którzy nie śledzą wszystkich nowinek ze świata Pokemon. Ja zaliczam się do tej grupy i prawie cały czas śledzę te wydarzenia nieco z boku, nie mniej będąc ciekawym fenomenu tej marki i ciągłego zaangażowania widzów, graczy, czytelników i tak dalej. Już niedługo będziecie mogli sami przekonać się o tym, jak fajnie opowiedziana może być aktorska historia w takim świecie – na ekranie zobaczycie Justice’a Smitha, a Pikachu głos podłożył w oryginale Ryan Reynolds. Na HBO już 12 lipca. Drugim głośnym filmem w lipcowej ramówce HBO jest druga część „Godzilli”. Po sukcesie filmu z 2014 roku widzowie musieli czekać aż pięć lat na sequel, który okazał się być nakręcony w nieco innym stylu i z nieco innym zamysłem. Tutaj zdania są podzielone, czy można określić produkcję udaną, ale bez wątpienia jest to jeszcze większe widowisko, niż wcześniej opisany Detektyw Pikachu.

„Quiz” i spin-off „Domu grozy”

Sympatycy „Domu grozy” doczekali się serialu: „Dom grozy: Miasto Aniołów”. Jest to spin-off głównej serii i skupia się na następujących postaciach: detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener. Po makabrycznym morderstwie rozpoczynają śledztwo, które nie do końca potoczy się tak, jak sobie zakładali. Osobiście bardziej niecierpliwie wyczekuję innej produkcji, która nosi tytuł „Quiz”. Jest mini-seria opowiadająca historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion. Jak poprowadzono go w studio, jak wykryto oszustwo i jak zakończyła się te wydarzenia? Jeśli nie znacie sprawy, to nie psujcie sobie seansu szukając informacji w Sieci – od 12 lipca rozpocznie się emisja trzech odcinków, bo tylko tyle powstało.

Pełna lista nowości w lipcu na HBO:

Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 1 (Penny Dreadful: City Of Angels Ep. 01) – kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa Los Angeles, detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą intrygę. Spin-off serialu Dom grozy (premiera pierwszego odcinka 3 lipca, kolejne w piątki, HBO)

(Penny Dreadful: City Of Angels Ep. 01) – kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa Los Angeles, detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą intrygę. Spin-off serialu Dom grozy (premiera pierwszego odcinka 3 lipca, kolejne w piątki, HBO) Mój przyjaciel Ufik (Terra Willy (Aka. Astro Kid)) – mały chłopiec trafia na obcą planetę, gdzie poznaje pociesznego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Animacja o sile i pięknie przyjaźni (premiera 4 lipca, HBO)

(Terra Willy (Aka. Astro Kid)) – mały chłopiec trafia na obcą planetę, gdzie poznaje pociesznego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Animacja o sile i pięknie przyjaźni (premiera 4 lipca, HBO) Kraina lodu II (Frozen II) – Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu (premiera 5 lipca, HBO)

(Frozen II) – Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu (premiera 5 lipca, HBO) 100 rzeczy (100 Things (100 Dinge)) – dwóch uzależnionych od przedmiotów przyjaciół postanawia sprawdzić, czy będą w stanie przetrwać 100 dni bez swoich rzeczy (premiera 9 lipca, HBO)

(100 Things (100 Dinge)) – dwóch uzależnionych od przedmiotów przyjaciół postanawia sprawdzić, czy będą w stanie przetrwać 100 dni bez swoich rzeczy (premiera 9 lipca, HBO) Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było (Natalie Wood: What Remains Behind) – film dokumentalny przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki – Natalie Wood (premiera 9 lipca, HBO)

(Natalie Wood: What Remains Behind) – film dokumentalny przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki – Natalie Wood (premiera 9 lipca, HBO) Pokémon: Detektyw Pikachu (Pokemon Detective Pikachu) – prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów (premiera 12 lipca, HBO)

(Pokemon Detective Pikachu) – prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów (premiera 12 lipca, HBO) Quiz, odc. 1, 2 i 3 (Quiz Ep. 01-03) – miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy (premiera 12 lipca, HBO)

(Quiz Ep. 01-03) – miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy (premiera 12 lipca, HBO) Obsesja Eve III, odc. 1 (Killing Eve III Ep. 01) – Sandra Oh oraz Jodie Comer powracają na ekrany w trzecim sezonie serialu (premiera pierwszego odcinka 12 lipca, kolejne w niedziele, HBO3)

(Killing Eve III Ep. 01) – Sandra Oh oraz Jodie Comer powracają na ekrany w trzecim sezonie serialu (premiera pierwszego odcinka 12 lipca, kolejne w niedziele, HBO3) W domu (W domu (Aka. At Home)) – polska antologia filmów krótkometrażowych; wiosną 2020 roku 16 filmowców tworzy w Polsce 14 historii o niespodziewanym doświadczeniu izolacji spowodowanej pandemią (premiera 16 lipca, HBO)

(W domu (Aka. At Home)) – polska antologia filmów krótkometrażowych; wiosną 2020 roku 16 filmowców tworzy w Polsce 14 historii o niespodziewanym doświadczeniu izolacji spowodowanej pandemią (premiera 16 lipca, HBO) Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa (Banksy And The Rise Of Outlaw Art) – dokument przedstawiający fenomen Banksy’ego – jednego z najbardziej kontrowersyjnych streetartowych twórców na świecie (premiera 16 lipca, HBO)

(Banksy And The Rise Of Outlaw Art) – dokument przedstawiający fenomen Banksy’ego – jednego z najbardziej kontrowersyjnych streetartowych twórców na świecie (premiera 16 lipca, HBO) Obsesja zbrodni, odc. 1 (I’ll Be Gone In The Dark Ep. 01) – serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Ekranizacja bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule (premiera pierwszego odcinka 16 lipca, kolejne w czwartki HBO)

(I’ll Be Gone In The Dark Ep. 01) – serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Ekranizacja bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule (premiera pierwszego odcinka 16 lipca, kolejne w czwartki HBO) Godzilla II: Król potworów (Godzilla: King Of The Monsters) – Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem (premiera 19 lipca, HBO)

(Godzilla: King Of The Monsters) – Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem (premiera 19 lipca, HBO) Zła mamusia (The Wrong Mommy) – szukająca zemsty kobieta znajduje posadę, która ma jej pomóc zrealizować niecny plan (premiera 23 lipca, HBO)

(The Wrong Mommy) – szukająca zemsty kobieta znajduje posadę, która ma jej pomóc zrealizować niecny plan (premiera 23 lipca, HBO) Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna (Bully. Coward. Victim. The Story Of Roy Cohn) – dokument HBO przedstawia życie i okoliczności śmierci kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna, który zdobył sławę jako oskarżyciel w procesie Juliusa i Ethel Rosenbergów skazanych za przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni atomowej (premiera 23 lipca, HBO)

(Bully. Coward. Victim. The Story Of Roy Cohn) – dokument HBO przedstawia życie i okoliczności śmierci kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna, który zdobył sławę jako oskarżyciel w procesie Juliusa i Ethel Rosenbergów skazanych za przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni atomowej (premiera 23 lipca, HBO) Nie ma nas w domu (Sorry We Missed You) – małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji. Film wyróżniony Nagrodą Publiczności na MFF w San Sebastian (premiera 25 lipca, HBO)

(Sorry We Missed You) – małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji. Film wyróżniony Nagrodą Publiczności na MFF w San Sebastian (premiera 25 lipca, HBO) Aniołki Charliego (Charlie’s Angels (2019)) – Aniołki Charliego muszą po raz kolejny wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość planety. W jednej z głównych ról Kristen Stewart (premiera 26 lipca, HBO)

