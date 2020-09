Ta jesień będzie udana. HBO GO z licznymi nowościami w październiku

Filmy na HBO GO w październiku

Na premierę „Od nowa” czekamy od wiosny, kiedy to HBO odwołało debiut serialu ze względu na panującą sytuację. Teraz serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem znalazł się w ramówce jesiennej i będzie mieć premierę 26 października. To po „Wielkich kłamstewkach” i „Ostrych przedmiotach” kolejna serial, który ma szanse stać się jednym z najpopularniejszych dramatów HBO. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie terapeutka z sukcesami z dnia na dzień traci grunt pod nogami – w najbliższym otoczeniu doszło do innej tragedii, a także zaginął jej mąż, który okazuje się być kimś innym, niż się podawał. Druga z głośnych nowości to wyreżysorowane przez Petera Grönlunda „Miasto niedźwiedzia”, które powstało na podstawie bestsellera Fredrika Backmana.

Jakie nowe filmy w październiku na HBO GO?

Październik na HBO GO przyniesie nam także serial „Na poboczu” z Hugh Lauriem („Dr House”), który wcieli się w charyzmatycznego polityka Petera Laurence’a, bez skrupułów i wyrzutów sumienia dążącego do zrealizowania własnego programu politycznego. Doczekamy się także nowych odcinków „Wojownika” oraz „Hiszpańskiej księżniczki”. Jeśli macie ochotę na nieco post-apokaliptycznego klimatu, to na pewno przypadnie Wam do gustu premiera 10. sezonu „The Walking Dead”.

Z nowości filmowych na pewno warto wymienić „Mroczne wody” z Markiem Ruffalo, który wcieli się w adwokata walczącego z chemicznym gigantem, „21 mostów” z Chadwickiem Bosemanem w roli zhańbionego detektywa nowojorskiej policji, który dostaje szanse na odkupienie i zrobi wszystko, żeby dorwać zabójców policjantów oraz „Małe kobitki”, gdzie zobaczymy Saoirse Ronan, Emmę Watson, Elizę Scanlen, Laurę Dern oraz Meryl Streep. Nie zabraknie dokumentów, w tym „537 głosów” – kronika politycznych machinacji, które doprowadziły do spornego wyniku wyborów w 2000 r.

Nowe seriale na HBO GO – październik 2020

Inni rodzice I oraz II (Andere Eltern aka. Other Parents I-II) – dwa sezony komediowego mockumentu, skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole – premiera: 1 października, oba sezony

The Walking Dead X – dziesiąty sezon serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie – premiera: 1 października, odc. 1-15; 31 października – odc. 16

Trygonometria (Trigonometry) – nowy, kameralny serial przedstawiający perypetie współczesnego miłosnego trójkąta – premiera: 3 października, cały sezon

Wojownik II (Warrior II) – drugi sezon serialu Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny – premiera: 3 października

Miasto niedźwiedzia (Bjornstad aka. Beartown) – nowy serial HBO Europe; opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały i ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Ekranizacja głośnego bestsellera Fredrika Backmana – premiera: 18 października, odc.1-2, kolejne co tydzień po jednym

Na poboczu (Roadkill) – prywatne życie charyzmatycznego polityka Petera Laurence’a zaczyna się rozpadać, podczas gdy bez skrupułów i wyrzutów sumienia prze on do przodu, by zrealizować własny program polityczny. Hugh Laurie w roli głównej – premiera: 19 października

Wychowane przez wilki (Raised by Wolves) – nowy serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie – odcinek finałowy: 2 października [uwaga! nastąpiła zmiana daty premiery finałowego odcinka]

Pokój 104 IV (Room 104 IV) – czwarty sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach; antologia stworzona przez braci Jaya i Marka Duplassów – odcinek finałowy: 10 października

Kraina Lovecrafta (Lovecraft Country) – serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule, zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele – odcinek finałowy: 19 października

Patria – tocząca się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat opowieść osadzona w Kraju Basków. Przedstawia historię opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Serial HBO Europe jest ekranizacją powieści Fernando Aramburu

Tacy właśnie jesteśmy (We Are Who We Are) – serial HBO, opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Jego twórca, nominowany do Oscara Luca Guadagnino, po raz pierwszy przenosi swój wyjątkowy kinowy styl na mały ekran

Prezydent z kreskówki III (Our Ccartoon President III) – kolejne odcinki animowana parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa i jego grupy jego doradców i członków rodziny

Nowe filmy – HBO GO – październik

Mroczne wody (Dark Waters) – Mark Ruffalo jako adwokat korporacyjny, który wytacza pozew przeciwko chemicznemu gigantowi. W pozostałych rolach Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman – premiera: 4 października

Ślicznotki (Hustlers) – Jennifer Lopez jako doświadczona striptizerka, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street. W pozostałych rolach Constance Wu i Julia Stiles – premiera: 18 października

Niech gadają (Let Them All Talk) – produkcja HBO MAX, historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Meryl Streep w głównej roli – premiera: 25 października

HBO GO – październik – dla dzieci

Agent Binky: Pets of Universe – Binky, należący do tajnej agencji kot domowy, oraz grupa jego przyjaciół mają za zadanie chronić swoich ludzkich towarzyszy oraz “stację kosmiczną” przed “przybyszami z obcej planety” – premiera: 2 października

Seriale i filmy dokumentalne w październiku na HBO GO

Dobre rady Johna Wilsona (How to with John Wilson) – komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka – premiera: 24 października

Habla now: Latynosi mają głos – przełomowy program informacyjny i dokumentalny, który przedstawia tematy społeczne. Produkcja HBO prezentuje wywiady z bohaterami życia codziennego, inspirującymi celebrytami oraz wpływowymi Latynosami ze wszystkich środowisk – premiera: 1 października

