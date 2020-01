HBO szykuje mocne premiery na luty. Oto pełna lista nowości

Fani seriali będący widzami HBO GO nie będą nudzić się w lutym, bo serwis przygotował aż 9 nowości kilkanaście kontynuacji serii na następny miesiąc. Wśród premier warto przyjrzeć się 2. sezonowi „Kidding” z Jimem Carrey’em, 2. sezonowi „Genialnej przyjaciółki” oraz 4. sezonowi „Magików” Pierwszy z tytułów opowiada o Panu Pickles, czyli prezenterze telewizyjnym w programach dla dzieci, który po stracie syna nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Powrót Jima Carrey’a na mały ekran był nie lada wydarzeniem, a serial udowodnił, że obsadzenie go w tej roli było strzałem w dziesiątkę – aktor wpasował się w tragikomiczną postać wręcz fenomenalnie. W lutym doczekamy się także nowych sezonów „Współczesnej rodziny”, „W potrzebie” oraz „Bankowej gry”. Fani Johna Olivera na pewno będą zadowoleni z powrotu jego programu z 7. sezonem – już od 17 lutego.

W następnym miesiącu HBO GO zaserwuje nam nowe odcinki takich seriali jak „Nowy papież”, „Opowiedz mi bajkę” oraz „Pohamuj entuzjazm”. Moją uwagę, poza wspomnianym „Nowym papieżem” z Judem Law i Johnem Malkovichem w rolach głównych, przykuwają oczywiście „Outsider” oraz „Avenue 5”. Pierwszy z seriali to adaptacja jednej z nowszych książek Stephena Kinga, zaś „Avenue 5” to nowy serial z Hughem Laurie („Dr House”). Komedia, która może zyskać po bliższym poznaniu bohaterów w kolejnych odcinkach – na pewno dam jej szansę. Kontynuowana będzie także emisja „Młodego Sheldona” (3. sezon) oraz „Batwoman”. „Cudotwórcy: Wieki ciemne” to serial ze Stevem Buscemi i Daniel Raddcliffem, który stał się antologią i w nowym sezonie zabiera nas do średniowiecza.

Z nowości filmowych czekamy na pewno na premierę „Rocketmana” – fabularyzowanego filmu poświęconego życiu i twórczości Eltona Johna, a także „Men in Black: International”, czyli nową część „Facetów w czerni”. Nie miałem jeszcze okazji jej zobaczyć, dlatego z chęcią przekonam się, jaki poziom reprezentuje. Podobnie mam z filmem „Brightburn: Syn ciemności” – ominąłem kinową premierę, sprawdzę na VOD. Jeśli miałbym wskazać jeden tytuł, który nie może Wam umknąć, to na pewno zaproponowałbym „McMiliony” (recenzja) – nowy dokument HBO o przekręcie przeprowadzonym na loterii sieci restauracji McDonald’s ogląda się jak dobry kryminał.

Luty na HBO GO – co nowego? Pełna lista

Nowe seriale w lutym na HBO GO

Magicy IV (The Magicians IV) – czwarty sezon serialu o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości – premiera: 1 lutego, cały sezon

Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny – premiera: 9 lutego

Kidding II – drugi sezon serialu z Jimem Carreyem w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych – premiera: 10 lutego, odc. 1‑2 [po godzinie 7:00]; kolejne co tydzień po dwa

Genialna przyjaciółka II (My Brilliant Friend II) – drugi sezon serialu to adaptacja kolejnej powieści pt. Historia nowego nazwiska z bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante

– premiera: 11 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po dwa

Kontra: Sieć (Strike Back VII) – siódmy, finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20 – premiera: 15 lutego

Zero zero zero (Zerozerozero) – serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano; produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą – premiera: 15 lutego, odc. 1-2; kolejne co tydzień po dwa

Bankowa gra II (Bad Banks II) – drugi sezon serialu o świecie finansów, który w tym sezonie zaczyna odradzać się w sześć miesięcy po kryzysie; zaostrzone warunki i przepisy znacząco utrudniają prowadzenie trzeciego co do wielkości banku na świecie – Deutsche Global Invest – premiera: 19 lutego, cały sezon

(Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. premiera: 17 lutego, po godzinie 20:00 Opowiedz mi bajkę II (Tell Me A Story) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie – odcinek finałowy: 7 lutego

Nowy papież (The New Pope) – Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież – serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina rozgrywająca się za murami Watykanu – odcinek finałowy: 9 lutego po godzinie 22:45

Babylon Berlin II – drugi sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji; Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Fabuła jest inspirowana powieścią Volkera Kutschera – nowe odcinki co tydzień po dwa, kolejno po godzinie 20:45 i 21:45; odcinek finałowy: 28 lutego

Outsider (The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga

Avenue 5 – nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle.

Pohamuj entuzjazm X (Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów.

Prezydent z kreskówki III (Our Cartoon President III) – trzeci sezon animowanej parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz grona jego doradców i członków rodziny

(Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemim w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza – nowe odcinki co tydzień po godzinie 8:00 Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu.

Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowe filmy w lutym na HBO GO

Hotel Mumbaj (Hotel Mumbai) – terroryści atakują hotel Taj Mahal Palace, a uwięzieni w nim goście i pracownicy próbują przetrwać. Film oparty na faktach – premiera: 2 lutego

(Brightburn) – młody przybysz z kosmosu z biegiem lat staje się coraz bardziej niebezpieczny dla otoczenia i zaczyna zagrażać całej ludzkości. Elizabeth Banks w jednej z głównych ról – premiera: 16 lutego Men in Black: International – agenci MIB wracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem z kosmosu; Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson w rolach głównych – premiera: 23 lutego

Kraina cudów (Wonder Park) – pełnometrażowy film animowany o ośmioletniej dziewczynce, która za sprawą swojej wyobraźni, przenosi się do ukrytego w lesie niezwykłego wesołego miasteczka – premiera: 2 lutego

Dokumenty w lutym na HBO GO

McMiliony (McMillions) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów – premiera: 4 lutego, kolejne co tydzień