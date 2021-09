Jest pierwszy trailer Hawkeye, szykuje nam się ckliwa świąteczna historia

Hawkeye to bez wątpienia jedna z cieszących się największą sympatią postaci w uniwersum Marvela. Jeremy Renner wcielający się tą rolę doczekał się wreszcie własnego serialu, który trafi na Disney+ pod koniec listopada, a dzisiaj dostaliśmy pierwszy zwiastun.

Hawkeye będzie miał towarzyszkę

Zarys fabuły serialu znamy już od jakiegoś czasu za sprawą wywiadu jaki Jeremy Renner udzielił serwisowi E!. Ku uciesze fanów w produkcji pojawi się Kate Bishop, grana przez Hailee Steinfeld, która zacznie pobierać nauki u swojego idola. W komiksach ich historie były bardzo ciekawe i wiele wskazuje na to, że tym samym tropem podążymy również w serialu. Jednak z racji premiery w okolicach świąt Bożego Narodzenia, wygląda na to, że będzie to bardziej kino familijne niż sensacyjne. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie po obejrzeniu trailera, który akcje przeplata serią śmiesznych gagów i rodzinnych problemów Clinta Burtona.

Trudno nie docenić tego co robi Disney z kolejnymi serialami z uniwersum Marvela, które nie tylko trzymają całkiem wysoki poziom ale też świetnie zazębiają się z kolejnymi filmami. Jestem pewien, że w przypadku Hawkeye będzie podobnie, choć atmosfera w serialu nie wszystkim fanom może przypaść do gustu. Pewne jest jedno, Disney zaserwuje nam dobra rozrywkę, a pierwszy odcinek pojawi się na platformie Disney+ już 24 listopada.