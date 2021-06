W jakie gry wyścigowe w 2021 roku warto zagrać? Zobacz nasze najlepsze propozycje!

Gry wyścigowe – krótka historia gatunku, który wciąż zachwyca

Gry wyścigowe to zarówno trudne do opanowania symulatory, jak również totalnie zręcznościowe produkcje – do tego dochodzą gry rajdowe i wyścigowe, rozgrywane zarówno na torach, jak i w miastach. Jest tego naprawdę sporo, duża część nowszych produkcji stawia na aspekty społecznościowe i grę w sieci, więc szufladka „gry wyścigowe” jest naprawdę duża, szczególnie że można tam przecież wrzucić również motocykle, motorówki, samoloty czy futurystyczne pojazdy.

Wszystko jednak zaczęło się w latach 70. ubiegłego wieku, bo za pierwszą grę wyścigowa uznawany jest Gran Trak 10 z 1974 roku, choć tytuł ten w niczym nie przypomina tego, co widzimy dziś na ekranach. Podobnie jak inne gatunki, wyścigówki mocno ewoluowały przez lata – przekształciły się w rozpikselowane produkcje, by w połowie lat 90. ubiegłego wieku, za sprawą Need for Speed, próbować jak najbardziej oddać oprawą rzeczywistość. I faktycznie, sam doskonale pamiętam, że czułem jakbym faktycznie wsiadał do prawdziwego Dodge Vipera. Później wizualnie było już tylko lepiej i niektóre dzisiejsze gry samochodowe wyglądają tak dobrze, że na powtórkach z zarejestrowanego wyścigu niektórzy mogą je pomylić z faktycznymi transmisjami. A jeśli ktoś chce się wkręcić jeszcze bardziej, inwestuje w odpowiednie stanowisko do zabawy – fotel, kierownicę z pedałami – ba, niektóre produkcje potrafią szkolić przyszłych kierowców, czego doskonały przykładem była inicjatywa GT Academy związana z popularną serią Gran Turismo.

Gry z wyścigami nie tracą aż tak bardzo na aktualności i w 2021 roku można śmiało świetnie bawić sie przy produkcjach, które mają na karku już kilka lat. Szczególnie, że wielu producentów chętnie je przez ten czas wspiera, dopracowuje i dodaje nową zawartość. Przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych gier o wyścigach, które sprawdzą się w 2021 roku.

Darmowe gry wyścigowe – wybieramy te najlepsze

Mówiąc o darmowych grach wyścigowych ma się przede wszystkim na myśli platformy mobilne, gdzie ta forma dystrybucji jest już codziennością. Jedne potrafią dać masę zabawy bez dodatkowych opłat (choć trzeba się wykazać cierpliwością), inne bardzo uprzykrzają zabawę mikropłatnościami. Przy tych jednak pojeździcie naprawdę sporo.

Asphalt 9 Legends