Gry dla najmłodszych – podstawowe informacje

Pierwszą i najważniejszą informacją dla rodzica powinno być to, że nie każda gra przeznaczona jest dla dziecka. Niestety cały czas funkcjonuje przeświadczenie, że gry to rozrywka wyłącznie dla najmłodszych, a to bardzo niebezpieczna teza. Właśnie dlatego powstały systemy ratingu wiekowego, dzięki którym na okładkach gier można znaleźć oznaczenia dotyczące odpowiedniego (o nich za chwilę). Jako rodzic polecam również samodzielnie sprawdzać, czy produkcja jest odpowiednia – wychodzenie z założenia „a młody/młoda w coś tam sobie gra, mam święty spokój” to bardzo niebezpieczne podejście. Szukając gry dla dziecka warto też sprawdzić czy po posiada ona język polski – doskonale rozumiem, że to ciekawy sposób na naukę języka, ale brak zrozumienia może prowadzić do frustracji, więc przynajmniej w młodszym wieku gry dla dzieci po polsku to bardzo dobry pomysł. Szczególnie jeśli chodzi o gry dla maluchów.

Szukasz gier dla najmłodszych – patrz na wskaźnik PEGI!

PEGI to obowiązujący w Europie system ratingów wiekowych. Mają one stanowić wskazówki dla konsumentów (w tym rodziców) i pomagać w wyborze gry. Innymi słowy – oznaczenia PEGI sugerują klientowi, czy dany tytuł jest przeznaczona dla odbiorcy w określonym wieku.

Rozróżniamy pięć oznaczeń wiekowych PEGI:

PEGI 3 : Treść gier ze znakiem PEGI 3 uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy (w komicznym lub dziecięcym kontekście). Nie powinny w niej występować wulgaryzmy.

Dodatkowe oznaczenia dotyczą konkretnych treści, jakie mogą pojawiać się w grach – przemoc, wulgarny język, strach, hazard, seks, używki i dyskryminacja.

Dokładną rozpiskę wszystkich oznaczeń wraz z informacjami o mechanizmie klasyfikowania gier za pomocą systemu PEGI znajdziecie na stronie pegi.info

Żaden system klasyfikacji wiekowej nie jest idealny i to Wy najlepiej znacie swoje pociechy – ale z doświadczenia wiem, że rating PEGI sprawdza się naprawdę dobrze i warto mu zaufać. Tyczy się to szczególnie rodziców, którzy mają gry daleko poza radarem swoich zainteresowań.

Najlepsze gry dla dzieci online

Gry dla dzieci nie muszą wiązać się z wydatkami i pokrywać z najpopularniejszymi tytułami na komputery czy konsole. W sieci można znaleźć sporo darmowych gier dla najmłodszych. To najczęściej proste mini-gry polegające na kolorowaniu obrazków, wykonywaniu prostych działań matematycznych, łączeniu obiektów w pary czy znajdowaniu różnic między obrazkami. Można też szukać w przeglądarce po hasłach typu – gry dla trzylatka. Trudno wskazać konkretne tytuły, są to bowiem najczęściej dedykowane strony, które pojawiają się po wpisaniu w Google „gry dla dzieci online”. W wielu miejscach znajdziecie zestawienia najpopularniejszych produkcji z aktywnymi linkami odsyłającymi bezpośrednio do gry. Bardzo często brakuje w nich języka polskiego, ale niektóre są tak proste w obsłudze, że nie jest on potrzebny. Warto jednak by rodzić sam sprawdził czy konkretna gra jest odpowiednia dla jego pociechy i dopiero później oddał w jej ręce myszkę i klawiaturę. Może się więc okazać, że taka gra dla malucha będzie to również mała sesja edukacyjna – ot na przykład, jakie dźwięki wydają zwierzęta.

Polecane gry dla najmłodszych

Darmowe gry dla małych dzieci to jednak n ie wszystko. Dużo łatwiej jest polecić „normalne” gry dla młodszych osób. Producenci doskonale wiedzą, że dzieciaki lubią grać i regularnie wypuszczają produkcje przeznaczone dla małych odbiorców. Wiele z nich pozwala również grać w tak zwanej kooperacji – oznacza to, że rodzice mogą się dołączyć i spędzić ten czas wspólnie z najmłodszymi.

Seria gier LEGO