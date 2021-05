Grałem, streamowałem i udostępniałem pliki przez 5G. Czy czuć różnicę?

Właśnie dlatego od kilku dni towarzyszy mi smartfon Oppo Reno4 Z obsługujący sieć 5G w Plusie. W moim rodzinnym Lublinie operator wprowadził nowy standard sieci jakiś czas temu. W chwili obecnej to Plus dysponuje największym zasięgiem 5G w naszym kraju – jest nim objęte ponad 12 milionów Polaków we wszystkich 16 województwach, a dzięki dynamicznemu rozwojowi jeszcze więcej mieszkańców Polski już niebawem będzie mogło korzystać z 5G w Plusie (5G 2600 MHz TDD). Można więc powiedzieć, że 5G staje się standardem, który tylko czeka w gotowości na wyzwania, przed którymi postawią nową sieć klienci, a kompatybilny z nową infrastrukturą sprzęt jest coraz bardziej przystępny. Smartfon z 5G można kupić u operatora w kwocie około 1000 zł. W ofercie abonamentowej Plusa natomiast można liczyć na solidne paczki danych w abonamentach – do 150 GB w ofercie głosowej do 1000 GB w ofercie internetowej, ale o nich opowiem nieco później.

Kiedy 5G może okazać się przydatne?

Pełen obaw podszedłem do sprawdzenia możliwości 5G, ponieważ o tej nowej technologii mówi się tak dużo, że pada mnóstwo skrajnych opinii, które czasem mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Faktem jest, że 5G się rozwija i nie wszędzie skorzystamy z dobroci sieci nowej generacji, ale wbrew pozorom nie ma potrzeby biegania po mieście, by taki sygnał złapać. Podczas spaceru w miejscu, gdzie zasięgu 5G się nie spodziewałem, zorientowałem się, że wskaźnik na smartfonie informuje mnie o możliwości skorzystania z sieci 5G. Bez większego problemu prowadziłem wtedy rozmowy przez komunikatory, streamowałem muzykę i szybko sprawdziłem podsumowanie meczu piłkarskiej ligi mistrzów z poprzedniego wieczoru, bo go przegapiłem. W innej sytuacji nadszedł mniej spodziewany moment testu 5G, ponieważ zauważyłem, że jeden z moich ulubionych zespołów wydał nową płytę. Cenię sobie jakość dźwięku, dlatego korzystam z najwyższego pakietu Tidal MASTER, gdzie każdy utwór to plik ważący kilkadziesiąt megabajtów. Przed rozpoczęciem treningu zawsze pobieram całe albumy lub playlisty do trybu offline, by nie polegać na streamingu – nie inaczej było tym razem, z tą różnicą, że zamiast kilku minut oczekiwania na pobranie się całego albumu w jakości MASTER, aplikacja potrzebowała zaledwie kilkudziesięciu sekund, by ten transfer ukończyć.