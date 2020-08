GoPro stworzyło na dobrą sprawę kategorię filmów

Chciałbym napisać, że przecież nawet w polskiej telewizji było już Śmiechu Warte, gdzie tłumnie siadaliśmy przed odbiornikami i oglądaliśmy śmieszne wypadki. Kompilacje z tymi bardziej ekstremalnymi krążyły natomiast między ludźmi na płytach CD. Internet zmienił jednak trochę swoje oblicze kiedy GoPro wprowadziło pierwsze kamery sportowe pozwalające widzom oglądać zarówno wypadki, ale przede wszystkim niesamowite wyczyny sportowe z nieco innej, bliższej perspektywy. Jako osoba, która nigdy sportów ekstremalnych nie uprawiała, nie czułem też potrzeby kupowania własnej kamery GoPro, jednak zdarzało się, że korzystałem z niej kręcąc normalne materiały na AntywebTV. Sprzęty były małe, zgrabne, z fajnymi mocowaniami – więc na przykład przyczepienie jej do dachu samochodu jadącego później 140 km/h nie stanowiło problemu. I w zasadzie nic poza tym segmentem urządzeń nie sprawdzało się tak dobrze w podobnych sytuacjach. Ale jednak najlepiej i tak oglądało mi się zawsze nagrania z kamer umieszczone na kaskach motocyklistów, narciarzy czy innych sportowców, którzy robili niewyobrażalne dla mnie rzeczy. Ot choćby takie.

Czy inna kamera sportowa sprawdziłaby się w takiej sytuacji? Na pewno tak. Czy to GoPro spopularyzowało tego typu klipy? Zdecydowanie tak, podobnie jak DJI materiały wideo z dronów.

GoPro rusza z własnym serwisem streamingowym live

Nie wiem czy aby określenie „własny serwis streamingowy” nie jest czasem mocnona wyrost, ale generalnie tak właśnie wygląda ten pomysł. Subskrybenci GoPro Plus otrzymają możliwość nadawania na żywo ze swoich kamerek GoPro na stronie GoPro.com.

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością zaoferowania wysokiej jakości, prostego w obsłudze streamingu live subskrybentom GoPro Plus. Mogą oni teraz nadawać na żywo ze swoich kamer GoPro poprzez stronę GoPro.com, a następnie przesłać odpowiedni link do swojej rodziny lub przyjaciół i boom…są na żywo. Dostarczymy tę możliwość ponad 400 tysiącom abonentów GoPro Plus, a dodatkowe korzyści otrzymają oni jeszcze w tym roku.

– powiedział Nicholas Woodman, założyciel i CEO GoPro, Nicholas Woodman.

Jakie kamery współpracują z usługą nadawania na żywo?

Jak możecie się domyślić, chodzi o nowsze urządzenia, czyli HERO 8 Black, HERO7 Black i MAX. To oczywiście obok nielimitowanej przestrzeli w chmurze (oryginalna jakość z kamery) oraz 50% zniżek na akcesoria do kamer.

Mówiąc szczerze, spodziewałem się trochę większego rozmachu przedsięwzięcia i czegoś na kształt Twitcha, gdzie dostaniemy specjalne kanały, twórcy będą mieli własne konta – ale póki co niczego takiego jeszcze nie widzę. Choć mogą to być oczywiście przymiarki i na razie chodzi tylko o udostępnienie narzędzia, a jakiś serwis wokół niego zostanie przygotowany na przykład z końcem roku.

To bardzo fajny pomysł, który może trochę namieszać na rynku wideo na żywo – umówmy się, na pewno będą to materiały ciekawe i trzymające w napięciu, przynajmniej jeśli chodzi o hardkorowych użytkowników kamer, którzy w swoim jednym dniu potrafią przeżyć bardziej emocjonujące rzeczy niż my przez całe życie. Dlatego też jestem bardzo ciekawy czy ten pomysł się rozwinie, czy…będzie kolejną niszową usługą, cieszącą się umiarkowaną popularnością.

Poczekamy, zobaczymy.

źródło