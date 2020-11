Użytkownicy Androida najwięcej malware zainstalowali z Google Play

Dane porażające i… no cóż, dla mnie – bardzo wiarygodne. Wielokrotnie czytałem już o tym, jak ekipa Google z hukiem usuwa ze sklepu dziesiątki aplikacji, bo dopatrzyła się w nich złośliwych fragmentów kodu które mogły stanowić zagrożenie dla użytkowników. To nie jest tak, że jakikolwiek sklep jest idealny, a przez to że przestępcy są coraz sprytniejsi, obsłudze coraz trudniej wyłapywać takie przypadki. Faktem jednak jest, że nawet jeżeli uda im się jakoś przemknąć, to powinny być to jakieś pojedyncze przypadki na tysiące (czy nawet setki tysięcy). Tymczasem w Google Play słyszymy regularnie o tym, że Play Protect jest fajny w teorii, a w praktyce kolejny raz coś dużego umknęło. Często porządki zaczynają się dopiero po tym, jak zewnętrzni spece do spraw bezpieczeństwa zwrócą uwagę na problem — ekipa Google łaskawie wtedy zaczyna brać się za porządki i kasować niechciane oprogramowanie. Redakcja ZDnet poprosiła Google o komentarz w tej sprawie, ale internetowy gigant od kilku tygodni udaje, że sprawa nie miała miejsca i nie odpisuje.

Co zatem zrobić, by nie dać się nabrać i nie zainstalować aplikacji z jakimiś dodatkami? Jeżeli chodzi o popularne produkty (rzędu Messengera, WhatsAppa, Outlooka, Lightrooma itd.) — pobierać je zawsze z oficjalnych kont deweloperskich. W przypadku „innowacyjnych” aplikacji po prostu uważać, czytać komentarze, a kiedy coś wydaje nam się niepewne — może warto z nich… po prostu zrezygnować? Tym bardziej, że można z nich mieć więcej szkody niż pożytku.