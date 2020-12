Google daje, Google zabiera. Aparaty w Pixel 5 i 4a po aktualizacji straciły funkcję

Żyjąc w świecie usług i niekończących się aktualizacji przestałem już brać cokolwiek za pewnik. Jeżeli usługa czy urządzenie jest zepsute — można to w ten sposób naprawić. Ale to broń obosieczna, bo czasem użytkownicy mogą liczyć na nowe funkcje i usprawnienia, a czasem wręcz przeciwnie. Wielokrotnie byliśmy już świadkami jak aktualizację oprogramowania wyrządzały sporo szkód urządzeniom: spowalniały je czy… pozbawiały ich funkcji, które cenili użytkownicy. Czy tryb nocny jest kluczową funkcją smartfona? Myślę, że nie. Ale jestem przekonany, że nie brakuje wśród użytkowników smartfonów Pixel 5 i Pixel 4a takich, którzy po niego regularnie sięgają. Niestety, wraz z aktualizacją Aparatu Google do wersji 8.1 — astrofotografia nie jest już dostępna w szerokokątnym obiektywie.