Nowa usługa telewizji przez Internet. Blisko 100 kanałów online na goNET.tv

Comiesięczny koszt usługi do 29 zł i gdy już prawie napisałem, że nie wiem, komu mógłbym polecić tę usługę, to zauważyłem, że dokonanie płatności może odbywać się nie tylko przy użyciu karty, ale także przez przelew bankowy, telefon komórkowy (przez operatora) albo… płacąc na poczcie, czyli przez wypełnienie druku i wpłatę gotówki. Wtedy zaczekamy na aktywację nawet kilka dni, ale dla niektórych osób (a takie jeszcze są) będzie to pewne rozwiązanie.

Monitor Samsunga z Tizenem i smart TV. To powinien być standard

goNET.tv może być fajną usługą telewizją online

goNET.tv to przedziwna usługa, której nawet strona internetowa nie została przetłumaczona do końca prawidłowo. Tłumacz internetowy zrozumiał wiele fraz jak należy, ale część z nich posiada niewłaściwą odmianę pojedynczego słowa, co pozwala sądzić, że pojawił tam się także czynnik ludzki („telewizoru”). Liczby mogą robić wrażenie (959 filmów i 94 stacji), ale gdy przyjrzymy im się z bliska, to oferta nie jest taka atrakcyjna – potrzebne jest rozszerzenie oferty kanałów. WP Pilot raczej nie ma się czego (na razie?) obawiać.