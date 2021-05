Golenie na gładko i wiele więcej – sprawdziliśmy golarkę Braun Series 7

Zestaw Braun Series 7 100 Years Limited Edition – co w pudełku?

Na wstępie należy dodać, że marka Braun w tym roku obchodzi 100-lecie i z tej okazji na rynku pojawiła się limitowana kolekcja urządzeń z gwarancją wydłużoną do 5 lat. Testowana przez nas golarka pochodzi właśnie z tej kolekcji. Co dostaniemy w samym zestawie? Używana przeze mnie golarka to Braun Series 7 100 Years Limited Edition, znalazła się w schludnie zaprojektowanym pudełku, o dość sporych rozmiarach. Podyktowane jest to specjalnym dodatkiem, który znajdziemy w środku – to wyjątkowe etui, wewnątrz którego można przechowywać i przewozić golarkę wraz z akcesoriami. Wielu klientów zapomina w trakcie zakupu golarki o tym aspekcie, a w mojej ocenie jest on równie istotny, co parametry golarki i dostępne z nią akcesoria, ponieważ wybierając golarkę elektryczną stawia się też na mobilność i swobodę golenia w trakcie wakacji czy wyjazdów służbowych, gdzie przede wszystkim zależy nam na czasie i komforcie, a jak zdążyłem się wielokrotnie przekonać, wtedy nie ma nic lepszego niż golarka elektryczna.

Oryginalne etui, zaprojektowane z myślą o konkretnej golarce to najlepszy wybór, ponieważ daje pewność, że nasz sprzęt będzie zawsze bezpieczny. Wewnątrz znajdują się dedykowane golarce i akcesoriom przegródki, a całość wykonano z trwałego, sztywnego materiału zapewniającego odporność na wgniecenia. We wspomnianym zestawie znajdują się też dodatkowa nasadka pozwalająca zamienić golarkę w trymer, co w połączeniu z ruchomymi elementami sprawia, że sprzęt w ciągu sekundy staje się niezwykle uniwersalny i może posłużyć przycięcia baków czy wyznaczeniu linii wąsów. Załączona w zestawie niewielka szczoteczka pozwoli precyzyjnie wyczyścić golarkę i wszystkie jej elementy, a całości dopełnia ładowarka sieciowa z dość długim przewodem. Wybrane modele dostępne są też w zestawie z bazą czyszcząco-ładującą.