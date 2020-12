Gmail w końcu pozwoli edytować dokumenty Office w mailach

Jeżeli chodzi o użytkowanie alternatywnych pakietów biurowych, największym problemem zawsze była kompatybilność. Pliki chociażby z LibreOffice nie do końca chcą współpracować ze standardami Microsoftu oraz dokumentami edytowanymi przez Google Docs. Na szczęście obecnie zaczyna się to zmieniać na lepsze, głównie za sprawą Google, które ogłasza kolejne zmiany mające poprawić np. obsługę formatów Microsoftu w jego narzędziach. Nie tak dawno otrzymaliśmy chociażby informację, że Dokumenty Google otrzymały sporo nowości, w tym chociażby obsługę plików MS Office na smartfonach. Teraz do ekoystemu producenta zmierza kolejna ważna nowość.

Gmail z szybszą edycją plików MS Office

Jeżeli ktoś na co dzień pracuje z wykorzystaniem G Suite, wie jak ważne dla efektywnego wykonywania swoich zadań jest porządek w dokumentach i maksymalne uproszczenie ich przepływu. Do tej pory, jeżeli otrzymaliśmy dokument w formacie .docx jako załącznik maila, musieliśmy go albo pobrać na dysk by edytować go w programie Word, albo też – przesłać na chmurę i obrobić w Dokumentach Google. W każdym z tych wypadków, po jakimś czasie najczęściej kończyliśmy z szeregiem nieuporządkowanych plików i ciężko było rozróżnić, który z nich „jest jeszcze potrzebny”. Na szczęście Gmail otrzymał nową funkcję, która znacznie poprawi efektywność pracy.