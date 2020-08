Moc nowości w Dokumentach Google, w tym wsparcie dla plików MS Office także na smartfonach!

Dokumenty Google to darmowy pakiet biurowy od Google, który dla wielu okazuje się w zupełności wystarczający. I choć nie da się ukryć że Microsoft Office pod każdym względem jest lepszy, to umówmy się: nie każdy potrzebuje tamtejszych zaawansowanych opcji. A do tych podstawowych — propozycja od internetowego giganta sprawdza się idealnie. A najświeższa aktualizacja ma szansę sprawić, że nieprzekonani użytkownicy będą po nie sięgać jeszcze częściej, bo po długim czasie opcje znane z desktopowego wydania platformy trafiają także do mobilnej aplikacji!