GG rośnie w siłę. Komunikator, o którym zapomniano, wciąż walczy o użytkowników

GG (Gadu-Gadu) z nową siłą powróciło na polski rynek w 2018 r. Rok temu informowaliśmy Was, że z komunikatora korzysta przynajmniej milion użytkowników — co na aplikację, która przez ostatnie lata prawie całkowicie zniknęła ze świadomości Polaków, jest bardzo dobrym wynikiem. Firma Fintecom (dawniej England.pl) stara się popularyzować swój produkt i zachęcać do skorzystania z jej oferty. I choć to zadanie jest bardzo trudne, głównie ze względu konkurencję, która łatwo nie odpuści, tak Gadu-Gadu nadal się rozwija i z każdym kolejnym miesiącem dostarcza swoim użytkownikom nowych rozwiązań.

GG ma być wygodnym, a przede wszystkim niezawodnym narzędziem zapewniającym sprawną komunikację z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanych danych. Jak informują twórcy, ceniły to przede wszystkim firmy korzystające z GG zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Do tej pory komunikator nie oferował jednak funkcji, które skierowane są wyłącznie dla firm — konta były takie same dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. To się zmieniło w ostatnim czasie. Od marca każda firma może założyć konto, w którym zamieści między innymi swoje dane teleadresowe i opis działalności. Może również przekształcić dotychczasowe konto w konto firmowe.

GG rośnie w siłę. Komunikator się nie poddaje i walczy o nowych użytkowników

Konta firmowe w komunikatorze GG pozwalają min. na dodanie opisu działalności, co zdaniem twórców może pozytywnie wpłynąć na pozyskiwania nowych klientów wśród użytkowników samego komunikatora. Dodatkowo do dyspozycji firm oddany jest GG Chat umożliwiający szybki kontakt z klientami.

GG stawia duży nacisk na bezpieczeństwo. A to oznacza, że w czasie rejestracji nowych użytkowników wymagana jest teraz weryfikacja z użyciem numeru telefonu, na który przyjdzie kod. Ma to na celu ograniczenie łatwego powrotu osób, które łamią regulamin korzystania z komunikatora i zostają usuwane. Warto jednak pamietać, że weryfikacja SMS dotyczy wyłącznie rejestracji konta w GG. Wszyscy ci, którzy już korzystają z komunikatora zgodnie z jego przeznaczeniem, nie muszą podawać swoich numerów. Rejestracja pozwala obecnie na podanie polskich, niemieckich oraz brytyjskich numerów telefonów.

Dodatkowo, wraz z najnowszą aktualizacją GG w wersji na Androida, twórcy oddali do dyspozycji użytkowników język angielski. To kolejny krok do popularyzacji komunikatora na zewnętrznych rynkach. Wkrótce nowa wersją językowa pojawi się także w aplikacji webowej. Nie wiadomo natomiast, czy trafi ona na iOS. W aplikacji na Androida pojawiły się też nowe reklamy wideo — są one powiązane z funkcją ruletki. Pierwsza reklama wyświetla się po 30. losowaniu, a następne pojawiają się co 15 losowań. W zależności w jaki sposób są one odtwarzane, aplikacja z czasem pozwoli na zwiększenie darmowych losowań.