Czy można grać na smartfonie za 800 zł? Ba, nawet powinno się

U podstaw obu telefonów stoją procesory które zostały zaprojektowane właśnie z myślą o graczach. W przypadku realme 7 mamy tutaj MediaTek Helio G95, a w wersji 7 Pro – Snapdragona 720G. Dużo osób nie interesujących się technologią widząc to zestawienie pobieżnie uzna, że to Snapdragon jest lepszą opcją. Wystarczy jednak szybki rzut oka na benchmarki, by przekonać się, że wcale nie musi tak być. Jeżeli skorzystamy z Geekbencha 5 (popularne narzędzie do benchmarkowania telefonów), zobaczymy, że Helio G95 uzyskał w nim wynik 493 punktów dla pojedynczego rdzenia i 1633 punktów dla procesów wielowątkowych. Jeżeli porównamy to ze Snapdragonem 720G, zobaczymy, że są to bardzo podobne jednostki. Model od Qualcommu osiągnął bowiem 568 punktów dla pojedynczego rdzenia i 1643 punkty dla wielu. Oznacza to nie mniej nie więcej, że możemy spodziewać się, że każda gra, którą odpalimy, niezależnie czy 2D czy 3D będzie chodzić płynnie.

Drugim ważnym komponentem jest pamięć RAM. Ta odpowiada po pierwsze za to, że programy (w tym wypadku – gry) działają sprawnie, a po drugie – że jest możliwość pracy wielozadaniowej. Byłoby to dosyć niekomfortowe, gdyby przed uruchomieniem ulubionej „ścigałki” każdy użytkownik musiał zamykać wszystkie programy w tle, prawda? Telefony realme z serii 7 są więc wyposażone w nawet 8 GB RAM, czyli znacznie więcej niż kosztujące nawet 3 razy tyle modele. Dzięki temu smartfony nie tylko będą działały szybko i płynnie teraz, ale też – będą tak samo płynnie działać za rok, dwa czy trzy.

Finalnie – bardzo ważnym, acz często pomijanym elementem smartfonu jest pamięć masowa. Im szybsza, tym szybciej instrukcje będą w stanie zostać przesłane do CPU i GPU. Zastosowanie wydajnych komponentów w tym zakresie pozwala na szybsze ładowanie się zawartości gier, takich jak poziomy, plansze czy interfejsy. W przypadku 7 i 7 Pro mamy tutaj nie tylko całkiem sporo pamięci (128 GB), ale też są to moduły UFS 2.1, które pozwalają zapomnieć o jakichkolwiek problemach z czasami ładowania w grach mobilnych.

Thottling? Jaki Throttling?

Przechodząc do kwestii mniej oczywistych, należy zauważyć, że wydajność dzisiejszych smartfonów dorównuje tej, którą komputery klasy PC czy laptopy osiągały jeszcze kilka lat temu. Tamte urządzenia wyposażone były jednak w mocne układy chłodzenia, podczas gdy współczesne telefony to kanapki ze szkła i metalu, w których odprowadzanie ciepła jest dużo trudniejsze. Jeżeli układ chłodzenia jest źle zaprojektowany, to telefon nie tylko nieprzyjemnie się nagrzewa, ale też zaczyna throttlować, co oznacza, że procesor obniża swoją moc by uniknąć przegrzania i zniszczenia swoich rdzeni.