"Furiosa" na nowym zwiastunie. Premiera coraz bliżej

WarnerBros prezentuje najnowszy film z uniwersum Mad Max. "Furiosa: Saga Mad Max" to prequel do "Na drodze gniewu" z 2015 r., który opowiadać będzie losy tytułowej Furiosy.

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

Tak brzmi oficjalna zapowiedź filmu z uniwersum Mad Max, który tym razem skupi się w całości na postaci Furiosy, w którą tym razem wciela się znana i lubiana Anya Taylor-Joy. Na ekranie będzie jej towarzyszył Chris Hemsworth, który tym razem wciela się w głównego antagonistę historii. To prequel filmu z 2015 r., w którym w charyzmatyczną bohaterkę wcieliła się Charlize Theron. Tym razem widzowie będą mieli okazję poznać historię i życie Furiosy – od jej najmłodszych lat, po najtrudniejsze misje, w których będzie uczestniczyć. Będzie to jednocześnie długowyczekiwany powrót do kultowego dystopijnego świata, stworzonego przez George’a Millera ponad 30 lat temu w filmach z serii Mad Max.

Furiosa: Saga Mad Max wkrótce w kinach. Oto nowy zwiastun!

Oprócz wcielającej się w rolę tytułową Anyi Taylor-Joy i Chrisa Hemswortha, w filmie występują m.in. Alyla Browne i Tom Burke. Miller napisał scenariusz razem ze współscenarzystą filmu "Mad Max: Na drodze" gniewu Nico Lathourisem. Miller odpowiada również za reżyserię i produkcję "Furiosy". Na fotelu producenta zasiada również jego wieloletni wspólnik, nominowany do Oscara Doug Mitchell. Do pracy nad filmem zaangażowani zostali inni specjaliści, którzy z reżyserem pracowali przy okazji poprzednich projektów. To m.in. scenograf Colin Gibson, montażystka Margaret Sixel, dźwiękowiec Ben Osmo, projektantka kostiumów Jenny Beavan i charakteryzatorka Lesley Vanderwalt, z których każde zdobyło Oscara za dokonania przy filmie "Mad Max: Na drodze gniewu".

Wybierzcie się do kina? Premiera już 22 maja tego roku. Zapowiada się ciekawe widowisko.