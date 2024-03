Teleskop Hubble'a zarejestrował narodziny gwiazdy. Coś pięknego!

FS Tau, usytuowany w konstelacji Taurus-Auriga, od dawna budził zainteresowanie astronomów jako miejsce intensywnego formowania się gwiazd. Jednak to, co znalazło się na radarze świata nauki dzięki Teleskopowi Hubble'a, przykuło uwagę naprawdę wielu naukowców i pasjonatów. Narodziny gwiazdy to proces nie tylko fascynujący u swoich podstaw, ale jednocześnie też naprawdę piękny, wręcz magiczny. Trudno jest nam pojąć, ile następujących po sobie rzeczy musi wydarzyć się w określony sposób, by mogło dojść do narodzin takiego obiektu w kosmosie. To pełen zmasowanej energii i materii koncert pełen — dzięki Hubble'owi — także i przepięknych wrażeń wizualnych. Coś niesamowitego.

Obserwacja FS Tau B, nowo narodzonej gwiazdy wynika wprost z bacznego obserwowania miejsca, gdzie nowe gwiazdy aktywnie formują się z obłoków pyłu i gazów. Młodziutka, znajdująca się 450 lat świetlnych od Ziemi gwiazda to dowód na to, że kosmos to miejsce, w którym cały czas coś się dzieje, cały czas powstaje coś zupełnie nowego.

Analiza obrazu z Hubble'a przedstawia FS Tau B w roli jeszcze nie w pełni sformowanej gwiazdy, która wciąż gromadzi materię ze swojego otoczenia. W ten sposób naukowcy mają okazję bacznie prześledzić to wydarzenie i zanotować istotne w tym procesie wnioski. Dyski protoplanetarne — które otaczające młode gwiazdy — stanowią miejsce narodzin planet. Kiedyś w tym miejscu być może pojawi się takie ciało niebieskie, na którym za miliony, miliardy lat zakiełkuje życie przeniesione tam przez aminokwasy, nukleotydy, czy inne budulce późniejszego życia.

FS Tau B / ESA

Nowa gwiazda to także dla nas pewna niespodzianka

Jednak to nie koniec niespodzianek związanych z FS Tau B. Okazuje się, że jest to także obiekt Herbiga-Haro: generuje intensywne strumienie materii, które wnikają w przestrzeń kosmiczną, tworząc spektakularne formacje i wpływając na otoczenie mgławicy. Pojawiają się tam ponadto dwustronne i asymetryczne dżety. To zdecydowanie piękne widowisko — kosmos to dla mnie przykład naprawdę przepięknego, twórczego chaosu.

Jak będzie wyglądać przyszłość FS Tau B? Gdy przestanie być protogwiazdę, przekształci się w gwiazdę typu T Tauri: młodą gwiazdę znajdującą się w fazie ewolucji między protogwiazdą a gwiazdą ciągu głównego — jak nasze Słońce. Będzie charakteryzować się wysoką aktywnością magnetyczną, obfitością materii wokół niej oraz zmienną jasnością, o ile jakieś wydarzenie nie zmieni biegu jej dziejów.

Zanim wyślemy Hubble'a na emeryturę — przystańmy na chwilę i zachwyćmy się tym, co uchwycił. Pewnie, jego następca jest znacznie potężniejszy, ale tym razem to nasz zasłużony staruszek wsławił się głośniejszym odkryciem. To w dalszym ciągu dla nas nieocenione źródło wiedzy na temat kosmosu.