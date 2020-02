Usługi abonamentowe VOD mają to do siebie, że do ich ofert kinowe filmy trafiają z dużym opóźnieniem. Od premiery w kinie potrafią mijać lata, ale to nie znaczy, że wcześniej nie zobaczycie kinowych hitów na telewizorze, laptopie czy smartfonie. Oto sklepy i wypożyczalnie online, gdzie filmy trafiają często wcześniej niż na DVD i Blu-ray.