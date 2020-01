Znamy datę premiery 4. sezonu „Fargo”

Pierwszy sezon „Fargo” to zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Świetną robotę wykonała tu nie tylko ekipa scenarzystów i reżyserów, ale także, a może przede wszystkim aktorzy: Billy Bob Thornton, Allison Tolman, Colin Hanks oraz Martin Freeman. Całość tej czarnej komedii skomponowano w taki sposób, że nawet znając jej fabułę bardzo dokładnie, każdorazowy seans to czysta przyjemność i uczta. Po premierowym sezonie nadszedł czas na dwa kolejne, bardzo dobre, ale raczej nie tak dobre, co nie oznacza, że należy je pominąć, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć „Fargo”. Zachęcam do seansu każdego z nich, tym bardziej, że przed nami premiera nowego 4. sezonu. „Fargo” to antologia, więc nie znajdziecie tu bezpośredniej ciągłości fabuły, bo każdy sezon opowiada o czymś innym, ale wprawienie się w ten nastrój może być dobrym pomysłem.

A 4. sezon „Fargo” zapowiada się bardzo intrygująco. Tym razem przeniesiemy się do lat 50. do Kansas City, gdzie będziemy śledzić losy lokalnych mafiozów (afroamerykanie, Irlandczycy, Włosi), pomiędzy którymi będzie dochodzić do regularnych spięć. Obsadzie przewodzi Chris Rock, a jak słusznie zauważono w komentarzach pod zwiastunem, materiałowi brakuje jednego, charakterystycznego elementu całego serialu. Gdzie się podział śnieg?

„Fargo” z nowym sezonem. Oto zwiastun

Premiera 4. sezonu „Fargo” zaplanowana jest w kanale FX w kwietniu, a ze względu na dotychczasową dostępność serialu w HBO GO, można śmiało zakładać, że to właśnie w tym serwisie VOD pojawi się także najnowsza seria. Wcześniej za premierę „Fargo” odpowiadał Showmax, ale platforma zakończyła swoją działalność w Polsce. Trzymam kciuki, aby HBO GO stanęło na wysokości zadania i dostarczyło nam jak najszybciej najnowszy sezon „Fargo”.

Seriale FOX i FX w Polsce

A sprawa premier seriali stacji FOX i FX w Polsce wcale nie jest taka prosta. Katalog obydwu kanałów rozproszony jest po różnych stacjach i serwisach VOD, a sekcje z produkcjami FOX/FX dostępne są tylko w pakietach od operatorów oraz na innych usługach VOD (gdzie chowane są za podwójnym paywallem, jak na Player.pl). Takie hity jak „The Walking Dead”, „Prison Break” czy „American Crime Story” oglądać można na Netfliksie, ale „House” trafił w ręce Amazonu. Mimo, że „Pose” znajdę również na Netfliksie, to żadna platforma VOD nie zaoferuje nam „FEUD”.

Czy są tu (potencjalni) fani „Atlanty”? Ten zdobywający nagrody serial doczekał się jedynie telewizyjne emisji, a online nigdzie go nie obejrzymy. „American Horror Story”, czyli antologia mająca otrzymać w sumie kilkanaście sezonów wciąż pozostaje w ofercie FOX Play, czyli usługi niedziałającej samodzielnie. Czy gdybyśmy się skusili się na wykupienie dostępu obejrzymy je wszystkie? Oczywiście, że nie – braki są widoczne gołym okiem.

Mimo, że na Netfliksie pojawił się „Homeland”, to „Empire” pozostaje poza zasięgiem polskich widzów od początku emisji serialu, czyli od 2015 roku. Takie seriale proceduralne jak „9-1-1”, „Rezydenci”, „Magnum”, a wkrótce zapewne „Deputy”, które byłyby dobrym pomysłem na relaks pod koniec dnia czy w weekend, ale nie obejrzymy ich nigdzie w Sieci, a raczej mało kto ma ochotę zasiadać prze telewizorem o konkretnych godzinach czy planować nagrania na dekoderze, które obejrzymy tylko i wyłącznie na telewizorze w domu.

FOX Play miał wszystko zmienić. Nie zmienił nic

Rynek wideo jest znacznie bardziej skomplikowany (na wielu poziomach) od rynku muzycznego, ale odnoszę wrażenie, że niektórzy od lat działają na własną szkodę i są zaskoczeni takimi rezultatami, jednocześnie nie starając się cokolwiek zmienić w swoim podejściu. Uruchomienie usługi FOX Play mogło dać początek dobrej zmianie, ale tak się nie stało. A szkoda, bo wiązałem z nią spore nadzieje.