Nie dajcie się nabrać na fałszywe SMS-y. Bank ostrzega przed oszustwami

Nie klikajcie w linki w podejrzanych SMS-ach

Nie wprowadzono spec ustawy, środki nie są przekazywane do rezerw krajowych

Kilkanaście godzin temu PKO Bank Polski opublikował na Twitterze wiadomość ostrzegającą przed nieprawdziwymi SMS-ami – ich autorzy podają się za placówki finansowe, które ogłaszają przekazanie środków klientów banków na rezerwy krajowe NBP. Wiadomość zawiera także sugestię, jakoby można było zachować dla siebie kwotę 1000 złotych lub inną. Aby to zrobić rekomendowane jest kliknięcie w link i zalogowanie się do serwisu transakcyjnego. Nie należy tego robić, żadna spec ustawa nie została wprowadzona, a nasze środki nie zostaną nikomu przekazane.

❗️PRZEKAŻCIE DALEJ I OSTRZEŻCIE ZNAJOMYCH❗️

📢Oszuści rozsyłają wiadomości SMS i nakłaniają do zalogowania się na fałszywych stronach. Nie klikajcie w przesłane linki! #koronawiruspolska pic.twitter.com/vy2Ynt8jmF — PKO Bank Polski (@PKOBP) March 13, 2020

Nie ma żadnych płatnych szczepień

W mediach społecznościowych można znaleźć także zrzuty ekranu prezentujące wiadomości SMS mówiące o obowiązkowych szczepieniach obywateli RP. Część opłaty za szczepienie miałaby być refundowana, dlatego koszt dla obywateli miałby wynieść 70 złotych. Załączony do SMS-a link ma pozwolić na opłacenie szczepienia i uniknięcie kolejek. Nie należy klikać w ten link, żadne szczepienia nie zostały przewidziane, nie ma planu pobierania żadnych opłat.

❗Oszuści wysyłają SMSy wykorzystując koronawirusa❗ 🚨Możesz stracić wszystkie oszczędności 🚨 Nie daj się nabrać na wiadomości 💬 informujące o specustawie i konieczności przekazania Twoich środków 💸do rezerw NBP lub na opłatę za szczepionkę❗ #koronowiruspolska pic.twitter.com/V1WIospFFi — CyberRescue (@cyber_rescue) March 14, 2020

Pozostańmy czujni i uważni, nie reagujmy pod wpływem chwili

Internet i inne rozwiązania komunikacyjne mogą posłużyć do szerzenia dezinformacji, a jak widać oszuści nie zamierzają odpuścić nawet w tak krytycznym momencie jaki, obecnie panuje z powodu koronawirusa. Powyższe informacje mogą być dla wielu osób wręcz oczywistymi, ale wiele osób – w tym starsi użytkownicy telefonów komórkowych – mogą paść ofiarami oszustów, którzy wykorzystując wyjątkowe okoliczności będą próbowali zyskać jak najwięcej. Dajcie znać członkom rodziny i znajomym, by pozostali czujni i nie reagowali na tego rodzaju wiadomości pod wpływem chwili. Warto śledzić i sprawdzać potwierdzone profile instytucji rządowych oraz informacyjnych, by uniknąć problemów.