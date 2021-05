Wyciek danych z Epic Games? Podobno zagrożone mogą być dane ponad stu milionów użytkowników

Zobacz też: Sądowe potyczki Apple i Epic Games są komentowane na internetowych streamach

Od razu na starcie zaznaczę, że to jeszcze nie są żadne potwierdzone informacje — a firma wciąż oficjalnie nie zabrała głosu w sprawie. Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze informacje, jakoby dane użytkowników zarejestrowanych w Epic Games mogły być zagrożone. Niewykluczone, że chodzi nie tylko o nazwy użytkowników, ale także adresy e-mail oraz hasła.

Pierwszy raz doniesienia o potencjalnym wycieku pojawiły się na forum Reset Era. Użytkownik Ashen One opisał tam historię, z której wynika jakoby operator Master Card poinformował 22 kwietnia 2021 o wycieku danych z Epic Games — w tym nazwy użytkownika, hasła oraz adresu e-mail. Inny użytkownik wspominał o tym, że otrzymał notyfikację za pośrednictwem NortonLifeLock.

Czy są powody do obaw? Na tę chwilę nie wiadomo — tak jak wspomniałem wyżej, obecnie informacje te warto traktować jako niepotwierdzoną plotkę. Epic Games nie zabrało zdania w tej kwestii, ofiar potencjalnego wycieku jest niewiele. Istnieje duże prawdopodobieństwo że przy takiej skali wycieku (mowa o ponad stu milionach użytkowników) wieść zaczęłaby roznosić się znacznie szybciej, jednak póki co w temacie jest wyjątkowo cicho. Dlatego do wszystkich rewelacji podchodzę ze sporą rezerwą — ale też warto mieć temat na oku. Zwłaszcza, jeżeli nie mieliście aktywowanego dwuskładnikowego uwierzytelniania.

I just got an alert that https://t.co/bvnJ8lexFI has possibly suffered a data exposure over over 106 million records including emails and possibly passwords. This is why you need to make sure you don't always use the same pass word.

— Luke Bouma (@LukeBK) May 5, 2021