Prawdziwe szaleństwo. Epic Games Store rozdaje 12 (tak, DWANAŚCIE) gier za darmo!

Epic Games Store walczy o swoją pozycję jak żaden inny sklep na rynku. Jego twórcy mają ciężarówki pieniędzy i możliwości, na które niewielu może sobie pozwolić. No i co tu dużo mówić: chętnie je wykorzystuje, rozpieszczając swoich użytkowników licznymi promocjami i rozdawaniem gier za darmo. Od dnia premiery usługi wielu narzeka na to, że zmuszeni są zakładać kolejne konto w internecie. No i jeszcze jedną ikonkę w komputerze. Kompletnie nie rozumiem ich problemu. Ale nawet jeżeli nie mam na nie czasu i nie wezmę wszystkich, to z podziwem patrzę na akcje takie jak te, w ramach których twórcy sklepu rozdają każdego dnia jedną grę za darmo. Już nie jedną na dwa tygodnie, a codziennie coś nowego. Od dziś, do pierwszego stycznia!

Odliczanie do nowego roku. Do 1.01.2020 Epic Games Store każdego dnia rozdaje jedną grę za darmo

Promocja wystartowała dziś i potrwa do 1.01.2020 roku. Każdego dnia przez 24 godziny udostępniana będzie jedna gra — po tym czasie okazja przepada. Kto nie zdąży, tego wina. Na dobry początek odliczania do Nowego Roku, Epic Games Store zaserwował za darmo fenomenalną strategię turową: Into The Breach, za które odpowiada ta sama ekipa która dała nam fenomenalne Faster Than Light (FTL).

Into the Breach wciąga jak bagno i na dobrą sprawę na tym mógłbym zakończyć podsumowanie. Ogrywając kiedyś Faster than Light czułem się podobnie, a to oznacza że twórcy mają jakiś niesamowity dar przyciągania graczy do ekranów na dziesiątki, a nawet setki godzin. Into the Breach jest w założeniu proste, okazuje się być jednak skomplikowaną, wielopoziomową strategią, której trzeba się uczyć godzinami – a nawet to nie oznacza wcale, że później będzie łatwiej. Bo jest trudniej, co zachęca do dalszej nauki. Dawno żadna „mała” gra nie wciągnęła mnie tak mocno i mogę ten tytuł polecić nawet osobom, które nie skupiają się wyłącznie na taktycznych produkcjach.

— pisał Paweł w swojej recenzji.

Nic dodać nic ująć, kolejny darmowy tytuł będzie można pobrać już jutro po godzinie 17 polskiego czasu. Jeżeli wszystkie udostępniane gry będą tak dobre, to chyba nawet największe marudy muszą się w końcu pogodzić z Epic Games Store… prawda?